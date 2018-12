Napoli | la gang di via Orazio | svuotati 10 negozi in 60 giorni

Racket della sosta a Napoli - stanato l'ultimo componente della gang del centro storico : Racket per il parcheggio, i carabinieri trovano l'ultimo componente del gruppo che imperversava nel centro storico: i militari della compagnia centro hanno dato esecuzione alla misura cautelare del ...

'Una gang di ladri nelle discoteche di Napoli : è allarme sicurezza' : 'Ci sono troppi furti di cellulari dalle borse per non ritenere che ci sia una banda organizzata e specializzata. Va capito se i gestori delle discoteche ne sono al corrente e cosa fanno per prevenire ...

Napoli - baby gang ruba albero di Natale : il video/ Ultime notizie - ritrovato 'Rubacchio' : ma scoppia polemica - IlSussidiario.net : Napoli, rubato albero di Natale in Galleria Umberto: è durato solo tre giorni. Furto record, come da 'tradizione'. Le Ultime notizie.

Napoli - primo raid delle babygang : già rubato l'albero di Natale nella Galleria Umberto : ritrovato ai Quartieri dai carabinieri : È durato solo pochi giorni l'albero di Natale in Galleria Umberto I. Come ogni anno infatti le baby gang non si sono 'fatte attendere' e nella notte sono entrate in azione. Questa mattina i residenti ...

Napoli - sgominata la gang dei falsi carabinieri : fatale l'ultimo colpo alla Riviera di Chiaia : Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno catturato sei pregiudicati che travestiti da carabinieri hanno messo a segno una rapina ai danni di una famiglia che abita nella Riviera di Chiaia. In ...

Napoli - scacco alla gang dei rapinatori : pistole e volti coperti prima di colpire : Una banda di rapinatori composta da sei persone, ritenuta colpevole di avere messo a segno tre colpi, è stata sgominata dai carabinieri che hanno arrestato sei persone. I militari hanno bloccato la ...

Arturo - 17enne aggredito da una baby gang a Napoli : 'Solo uno dei parenti mi ha chiesto scusa' : Arturo Puoti fu eggredito e accoltellato dai membri di una baby gang a Napoli, in pieno centro, a dicembre dell'anno scorso. L'allora 17enne rischiò di perdere la vita, ma oggi sta meglio e si ...

La droga da Varcaturo a Napoli e Caserta : sgominata gang - sette arresti : I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord a carico di sette persone: due in ...

Napoli - davanti al Comune in scooter e senza casco : 'Siamo in preda alle babygang' : Piazza Municipio, ore 22.43. E' la diretta facebook di una cittadina napoletana che, in preda al panico, prende il suo cellulare ed improvvisa una diretta facebook davanti Palazzo San Giacomo. '...