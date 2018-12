Napoli | il messaggio di Ghoulam per il compagno Koulibaly FOTO

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Dopo i cori razzisti risalenti al match di mercoledì in quel di San Siro, il terzino Faouziha voluto far arrivare il suo sostegno a Kalidoudi squadra al, tramite un tweet: “Non importa il colore della pelle. Non importa la religione. Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali! Domani saremo tutti!”. Di seguito il tweet con ladiche indossa una maschera raffigurante il volto del difensore senegalese.Non importa il colore della pelle. Non importa la religione. Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali! Domani saremo tutti! ...