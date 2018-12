Musica | morta a 81 anni la cantautrice brasiliana Miucha | regina della Bossanova

Musica in lutto : è morta a 81 anni la cantante jazz Nancy Wilson : Addio a una leggenda della Musica internazionale. Nancy Wilson, cantante jazz vincitrice di un Grammy Awards, è morta a 81 anni dopo una lunga malattia contro la quale lottava da tempo. Come riporta Billboard, la cantante si era ritirata dalla Musica nel 2011 e, come ha confermato anche la sua manager Devra Hall Levy alla Associated press, è morta nella sua casa in Califonia. Nancy Wilson, che si sentiva stretta nella definizione di “cantante ...