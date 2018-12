Musica classica | arrivano le lezioni concerto per riscoprirla | “Una forma d’arte ormai

Australia - uno studio rivela : 'I cristiani praticanti preferiscono la Musica classica' : Le più trite teorie sulla percezione dei generi musica li rapportate all'orientamento spirituale degli ascoltatori sarebbero - il condizionale è d'obbligo, non essendo la sociologia una scienza esatta - confermate da uno studio Australia no condotto da Haydn Aarons, esperto di religioni, culture e globalizzazione le cui ricerche sono già state pubblicate dal prestigioso British ...

La Musica classica in metropolitana in occasione del concorso musicale internazionale 'Gianluca Campochiaro' : Un concorso musica le internazionale con settanta artisti provenienti dai conservatori di tutto il mondo, una competizione nazionale con cento studenti delle scuole a indirizzo musica le di tutta Italia, quattro giorni di masterclass, una tavola rotonda, concerti e performance musica li in un tempio ...

Hai ricevuto una telefonata con Musica classica dal prefisso 011? È una truffa : Tornano ad essere segnalate chiamate insistenti, per lo più mute, che in alcuni casi si rivelano essere tentativi di truffa proponendo affari col trading online o millantando debiti da riscuotere mediante una agenzia di recupero crediti. In ogni caso se il numero non risulta nella vostra rubrica evitate proprio di rispondere e bloccatelo.Continua a leggere