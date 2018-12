Mubadala World Tennis Championship – Nadal rinuncia alla finale per il terzo posto | “non

sportfair

(Di sabato 29 dicembre 2018)fine per ildel: le parole del maiorchino in conferenza stampa dopo il ko con Anderson Giornata amara per Rafa: ilta spagnolo ha ceduto al sudafricano Anderson nel torneo di esibizionein corso ad Abu Dhabi. Il 32enne spagnolo non ha ancora recuperato del tutto la sua forma fisica dopo l’operazione dello scorso novembrecaviglia e, dopo il ko di oggi, ha deciso direper ildi domani per salvaguardare la sua condizione fisica in vista del torneo di Brisbane della prossima settimana: “sono soddisfatto del mio gioco e di come ha risil fisico. Ma ho passato più tempo in campo di quanto pensavo: probabilmente domani non giocherò. Non posso permettermi di fare dei passi indietro. Ho sofferto molto in termini di ...