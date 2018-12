Motor Legend Festival | dal 26 al 28 aprile 2019 | tre giorni di festa dei motori al Misano

sportfair

: Motor Legend Festival 2019 è una vera festa dei motori, a due e quattro ruote, che vuole coinvolgere tutta la famig… - chiamamicitta : Motor Legend Festival 2019 è una vera festa dei motori, a due e quattro ruote, che vuole coinvolgere tutta la famig… - SportinRomagna : Sarà ancora Motor Legend Festival nel 2019 #sportinromagna #MotorLegend #moto #28dicembre - retewebitalia : -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Torna! Dal 26 al 28, un viaggio tra passato, presente e futuro a due e quattro ruote. AlWorld Circuit 3dideii: nuova, importante location e tante, accattivanti novitàAdriatico. Sarà ancoranel. Dopo il successo della edizione del debutto, torna l’evento che, lo scorso anno, ha subito attirato l’attenzione internazionale, per i suoi contenuti di novità e per lo spettacolo proposto.Spettacolo che, per la prossima edizione, che andrà in scena dal 26 al 28, promette di raggiungere e superare quello del 2018, con nuovi contenuti, proposte e esclusive internazionali.Cambia la location, che si sposta aWorld Circuit, molto più che una pista, ma anche una occasione di, con gli eventi in autodromo che la sera si spostano nella movida della riviera ...