MotoGp | non c’è pace per Dovizioso | arriva un’altra pesantissima frecciata firmata Jorge

MotoGp - sequestrata la Bentley di Andrea Iannone : valore di 400mila euro - stop alla dogana di Como : Andrea Iannone finisce sotto i riflettori durante l’inverno in cui la MotoGP va in letargo. Il nuovo pilota dell’Aprilia, infatti, si è visto sequestrare la sua Bentley Continental GT total black alla dogana di Como. La vettura, del valore stimato di 400mila euro, porta una targa svizzera: secondo la Convenzione di IstanBul, dunque, solo lo stesso The Maniac o un parente fino al terzo grado possono guidarla sulle strade ...

MotoGp - l’avvertimento di Puig a Jorge Lorenzo : “Marquez è un vero animale - se Jorge non si adatta…” : Interrogato sul dualismo tra Marquez e Lorenzo nella prossima stagione, il capo della HRC ha espresso il proprio punto di vista Il dream team è bello e pronto, la Honda si prepara ad attaccare il titolo mondiale 2019 con due punte. Marc Marquez infatti sarà affiancato nientemeno che da Jorge Lorenzo, pronto a ritornare al top dopo due anni difficili in Ducati. / AFP PHOTO / Josep LAGO Non sarà facile vedersela però con il campione in ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Mi piace lavorare per lanciare i giovani. Ottenere gli stessi risultati di Bagnaia e Morbidelli non sarà facile” : Pensi a Francesco “Pecco” Bagnaia ed a Franco Morbidelli e il riferimento porta ai titoli vinti nella classe Moto2 del 2017 e del 2018. Due centauri che si sono formati grazie alla VR46 Academy nata sotto l’impulso del nove volte iridato Valentino Rossi. Una “scuola di motociclismo” per i piloti del Bel Paese che risultati importanti sta iniziando a raccoglierli e che credo molto nella valorizzazione dei talenti ...

MotoGp – Marquez a lavoro anche di domenica : lo spagnolo non salta nessuna seduta di fisioterapia [VIDEO] : Marc Marquez e la fisioterapia domenicale: lo spagnolo della Honda non salta una seduta Marc Marquez ha la vera stoffa del campione: lo spagnolo della Honda, reduce da un infortunio alla spalla che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico nei primi giorni di dicembre, non si ferma mai. Il campione del mondo in carica di MotoGp non ha intenzione di perdere un minuto del suo tempo, che dedica quasi interamente per recuperare ...

MotoGp KTM - Zarco : «Non cambierò il mio stile di guida» : ROMA - Il primo approccio sulla KTM è andato più a rilento del previsto, ma Johann Zarco è ottimista per la prossima stagione di MotoGp. Il passaggio dalla Tech3 al team austriaco è iniziato con i ...

MotoGp - Valentino Rossi re non solo in pista : ecco quanto guadagna con la sua ‘VR46’ : Il responsabile del design della VR46 ha parlato dell’attività e del fatturato dell’azienda di proprietà di Valentino Rossi, svelandone alcuni segreti Un’azienda vera e propria, una… fabbrica di soldi che corrisponde al nome di Valentino Rossi. Il pilota pesarese non è un genio solo in MotoGp, ma anche negli affari, visto che è riuscito a creare dal nulla un’impresa che adesso dà lavoro a 80 ...

MotoGp - Guidotti non ha dubbi : “Petrucci deve menare subito. Bagnaia? Non volevo dirlo - ma…” : Il team manager della Ducati Pramac ha analizzato la crescita di Danilo Petrucci e l’arrivo di Pecco Bagnaia Il 2018 è già alle spalle, la Ducati Pramac si concentra adesso sulla nuova imminente stagione, dove cercherà di difendere il titolo di miglior Team Indipendent della categoria. Francesco Guidotti ci spera eccome, nonostante l’avvicendamento avvenuto quest’anno tra Petrucci e Bagnaia, con il primo promosso nel team ...

MotoGp – Marquez ha le idee chiare - dal rapporto con Lorenzo alle qualità dei rivali : “non siamo amici! Ecco cosa ruberei a Valentino” : Marc Marquez svela le qualità che ruberebbe dai suoi rivali, soffermandosi sul rapporto col suo nuovo compagno di squadra Jorge Lorenzo La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili a tutti gli appassionati delle due ruote. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale disputando una stagione impeccabile, macchiata solo da un problema alla spalla che proprio nei primi giorni di dicembre lo ha costretto a ...

MotoGp Honda - Puig : «Rossi non sa più vincere» : ROMA - Alberto Puig spara a zero su Valentino Rossi. Il team manager della Honda Repsol, in un'intervista al quotidiano spagnolo "La Vanguardia" ha usato parole durissime nei confronti del Dottore, ...

MotoGp - Albert Puig attacca Valentino Rossi : “E’ finito - non accetta la sua età”. Parole al veleno del team-manager della Honda : Siamo nella consueta pausa invernale e i motori del Motomondiale sono spenti. Si ripartirà dal mese di febbraio con i test in programma a Sepang (Malesia), dove i team della MotoGP disporranno delle nuove moto ed inizieranno il loro sviluppo. Un periodo di calma che però non è esente da polemiche o da considerazioni che possano portare a degli scontri dialettici. E’ il caso del team manager della Honda Alberto Puig, dal 2018 sulla plancia ...