MotoGp | Marquez con il numero uno | ma è tutta una bufala!

MotoGp - lo scherzo di Marquez : «Correrò con l'1 nel 2019» : ROMA - Bisogna prestare attenzione alle notizie che vengono dalla Spagna, dove oggi, 28 dicembre, si celebra "El Dia de los Inocentes", una festa religiosa nella quale, come avviene da noi il primo di ...

MotoGp - Marc Marquez correrà col numero 1 nel 2019? Il Campione del Mondo dà l’annuncio ma… : Marc Marquez correrà con il numero 1 nel Mondiale MotoGP 2019? Lo spagnolo ha annunciato sui suoi profili social che nella prossima stagione usufruirà del numero riservato al Campione del Mondo ma potrebbe trattarsi di uno scherzo: oggi in Spagna, infatti, è il Dia de los Inocentes, l’equivalente del nostro Pesce d’Aprile. Staremo a vedere se il centauro della Honda rinuncerà davvero al suo 93 o se si tratta semplicemente di una ...

MotoGp - l’avvertimento di Puig a Jorge Lorenzo : “Marquez è un vero animale - se Jorge non si adatta…” : Interrogato sul dualismo tra Marquez e Lorenzo nella prossima stagione, il capo della HRC ha espresso il proprio punto di vista Il dream team è bello e pronto, la Honda si prepara ad attaccare il titolo mondiale 2019 con due punte. Marc Marquez infatti sarà affiancato nientemeno che da Jorge Lorenzo, pronto a ritornare al top dopo due anni difficili in Ducati. / AFP PHOTO / Josep LAGO Non sarà facile vedersela però con il campione in ...

Top&Flop – Applausi per Marquez e Rossi - disastro Yamaha : promossi e bocciati in MotoGp [GALLERY] : Marquez, Dovizioso e Valentino Rossi promossi, tra i bocciati… la Yamaha: ecco i Top&Flop di SportFair della stagione 2018 di MotoGp Il 2018 ha regalato puro spettacolo in pista: i motori sono stati protagonisti indiscussi per una stagione di fuoco, fatta di sfide, cadute, bagarre in pista e botta e risposta fuori dalla pista. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, ...

MotoGp - quanto guadagnano i piloti? La classifica e gli stipendi più ricchi. Guida Marc Marquez - 2° Valentino Rossi : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta primavere, desideroso di ...

MotoGp – Marquez a lavoro anche di domenica : lo spagnolo non salta nessuna seduta di fisioterapia [VIDEO] : Marc Marquez e la fisioterapia domenicale: lo spagnolo della Honda non salta una seduta Marc Marquez ha la vera stoffa del campione: lo spagnolo della Honda, reduce da un infortunio alla spalla che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico nei primi giorni di dicembre, non si ferma mai. Il campione del mondo in carica di MotoGp non ha intenzione di perdere un minuto del suo tempo, che dedica quasi interamente per recuperare ...

MotoGp - Un sincero Marquez risponde alle domande dei fan - Marc tra preoccupazioni e certezze : 'io alla Yamaha?' : Non cambio per ora, secondo molti avrei cambiato squadra l'anno scorso, ma sto bene dove sono adesso ', ha affermato con certezza il campione del mondo di MotoGp prima di augurare a tutti un felice ...

MotoGp – Marquez ha le idee chiare - dal rapporto con Lorenzo alle qualità dei rivali : “non siamo amici! Ecco cosa ruberei a Valentino” : Marc Marquez svela le qualità che ruberebbe dai suoi rivali, soffermandosi sul rapporto col suo nuovo compagno di squadra Jorge Lorenzo La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili a tutti gli appassionati delle due ruote. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale disputando una stagione impeccabile, macchiata solo da un problema alla spalla che proprio nei primi giorni di dicembre lo ha costretto a ...

MotoGp – Un sincero Marquez risponde alle domande dei fan - Marc tra preoccupazioni e certezze : “io alla Yamaha?” : Dal dolore alla spalla al tanto chiacchierato futuro in Yamaha: Marc Marquez risponde alle domande dei fan in una diretta Instagram Amici, fratelli e piccoli compagni a quattro zampe, Marc Marquez ha mostrato un po’ ai suoi fan come ha trascorso qualche ora della sua giornata, rispondendo alle loro domande in una diretta Instagram. Il sette volte campione del mondo sta recuperando dall’operazione alla spalla a cui si è dovuto ...

MotoGp - Marquez : «Nessun pilota raggiungerà Agostini» : Il suo rendimento fin qui è stato eccezionale, ma il campione del mondo considera ancora inarrivabile il record di Agostini: 'Nessun pilota di questa era raggiungerà mai i 15 titoli di Agostini, ma ...

MotoGp - Mondiale 2019 : l’alleato di Andrea Dovizioso sarà…Jorge Lorenzo? Un compagno scomodo per Marquez in Honda : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora lontano, ma sta già suscitando interesse un quesito: come sarà il rapporto in Honda tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo? La risposta, ovviamente, la sapremo solamente nel cuore dell’estate, ma sicuramente vedremo uno spettatore interessato al comportamento di questo nuovo binomio: Andrea Dovizioso. Il ducatista, infatti, è pronto per lottare per il titolo iridato e spera di poter incassare dividendi per quello ...

