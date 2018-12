MotoGp – Dal 93 all’1 - Marquez cambia numero? Marc svela tutta la verità sulla folle idea della Repsol [FOTO] : Marquez cambia numero? Il pilota ‘preso di mira’ dalla Repsol, ma lo spagnolo rivelala verità sui social: il tweet di Marc “Marc Marquez cambia numero“. Questa la notizia data dal profilo Twitter della Repsol solo qualche ora fa. Il pilota spagnolo nella prossima stagione, secondo il tweet della casa produttrice di gas e petrolio, sarebbe passato dal suo amato 93 all’1 (VEDI QUI), lasciando a bocca aperta i ...

MotoGp – Il Natale di Francesca Sofia Novello - la fidanzata di Valentino Rossi si scatena lontana dal pilota [VIDEO] : Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, si diverte con la famiglia per Natale, rinunciando alla compagnia del pilota di MotoGp Mentre Valentino Rossi è a Pesaro per Natale, Francesca Sofia Novello, dopo una vacanza paradisiaca in una meta estiva con il pilota (VEDI QUI), è tornata a casa per le festeggiare insieme alla sua famiglia. La fidanzata del Dottore tra cenoni, pranzi e karaoke si diverte con una delle sue migliori ...

Dalla F1 alla MotoGp : Massimo Rivola AD Aprilia Racing : Quando un amico da sempre raggiunge un obiettivo importante è gioia allo stato puro! E’ il caso di Massimo Rivola, che dal 7 gennaio 2019 assumerà la carica di Amministratore Delegato di Aprilia Racing, come da comunicato del Gruppo Piaggio. Quarantasette anni, laureato in economia, appassionato di moto e del brand Aprilia, Massimo Rivola ha […] L'articolo Dalla F1 alla MotoGP: Massimo Rivola AD Aprilia Racing sembra essere il primo ...

MotoGp – Marquez ha le idee chiare - dal rapporto con Lorenzo alle qualità dei rivali : “non siamo amici! Ecco cosa ruberei a Valentino” : Marc Marquez svela le qualità che ruberebbe dai suoi rivali, soffermandosi sul rapporto col suo nuovo compagno di squadra Jorge Lorenzo La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili a tutti gli appassionati delle due ruote. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale disputando una stagione impeccabile, macchiata solo da un problema alla spalla che proprio nei primi giorni di dicembre lo ha costretto a ...

MotoGp - in Aprilia arriva Rivola dalla Ferrari : Sarà Massimo Rivola , già direttore sportivo di Ferrari, il nuovo amministratore di Aprilia Racing verso la nuova stagione della MotoGP. Il manager 47enne è "appassionato di moto e del brand Aprilia" ...

MotoGp - Doohan : «Sorpreso dalla longevità di Rossi» : ROMA - Mick Doohan, cinque volte campione del mondo nella classe regina del motomondiale, esalta Valentino Rossi: ' Non sono sorpreso del suo rendimento ma mi sorprende invece la sua longevità sportiva e la sua voglia di correre e vincere - dice ...

MotoGp Ducati - Dall'Igna : «Gap ridotto - lavoriamo per vincere» : ROMA - La Ducati è pronta ad affrontare il prossimo mondiale della MotoGp con serie ambizioni di vittoria, ma per raggiungere l'obiettivo dovrà ancora lavorare duro. Ne è convinto Gigi Dall'Igna, ...

MotoGp - dalle cadute agli spettatori : tutti i record della stagione 2018 : ... Movistar Yamaha, e Danilo Petrucci , Ducati Alma Pramac, , a quota quattro , in MotoGP, ; stessa cifra di Dominique Aegerter , Kiefer Racing, e del campione del mondo Moto2 Pecco Bagnaia , Sky ...

MotoGp – Operazione riuscita per Marc Marquez : tutti i dettagli dell’intervento alla spalla subito dallo spagnolo : Marc Marquez è stato operato oggi alla spalla presso l’ospedale universitario Dexeus di Barcellona: tutti i dettagli dell’Operazione subita dal 7 volte campione del mondo di MotoGp Dopo aver concluso la stagione 2018 con i test di Valencia e Jerez in vista del campionato di MotoGp 2019, Marc Marquez si è recato presso l’ospedale universitario Dexeus di Barcellona per una preventivamente programmata Operazione. ...