Morto il giornalista Roberto Martinelli

Morto Andrea Pinketts - lo scrittore e giornalista aveva 57 anni : È Morto Andrea Pinketts , scrittore e giornalista italiano. Pinketts è scomparso oggi a Milano a 57 anni . Lo scrittore aveva lavorato anche come giornalista , con vari reportage per...

Morto lo scrittore e giornalista Andrea G. Pinketts - era stato anche inviato di Mistero : Lo scrittore e giornalista Andrea G. Pinketts , pseudonimo di Andrea Giovanni Pinchetti, è Morto il 20 dicembre 2018 all’hospice dell’ospedale Niguarda di Milano. Aveva 57 anni: era nato il 12 agosto del 1961 nel capoluogo lombardo. Da quanto si è appreso, era malato da tempo per un tumore e le sue condizioni si erano aggravate da circa una settimana.

Funerali di Antonio Megalizzi : Trento ricorda il giornalista Morto nell'attentato di Strasburgo | : La città darà l'ultimo saluto al giornalista ucciso in Francia. In tutta Italia bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici, in segno di lutto. Ieri la camera ardente del 29enne, mentre la vignetta a ...