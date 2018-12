morto a 79 anni lo scrittore israeliano Amos Oz

Amos Oz è morto. Lo scrittore israeliano aveva 79 anni : Era malato di cancro. Tradotto in tutto il mondo, da sempre era sostenitore della 'soluzione dei due stati' per uscire dal conflitto arabo-israeliano

morto a 112 anni Richard Overton - l'uomo più vecchio degli Stati Uniti - : Avrebbe compiuto 113 anni il prossimo 11 maggio, ed era anche il più anziano veterano americano della Seconda guerra mondiale

Sanremo : è morto a 77 anni Bruno Pesante - ex bandiera della Sanremese in Serie C : E' morto all'età di 77 anni Bruno Pesante. Aveva giocato in Serie C con la Sanremese negli anni del girone unico. Stimato da tutti aveva gestito per molto tempo una tabaccheria. Redazione

Scontri vicino a San Siro : morto l’interista Daniele Belardinelli - 35 anni di Varese : Semplicemente assurdo. Il Questore Marcello Cardona è durissimo in merito agli Scontri in cui ha perso la vita il tifoso

morto Carlo Maria Maggi - mandante della strage di Piazza della Loggia : aveva 84 anni : Responsabile della cellula veneta di Ordine Nuovo, da membro dell’Msi fu espulso a fine anni '60 proprio per i suoi presunti legami con il cosiddetto terrorismo 'nero'. Associazione familiari vittime: "Si porta via la verità"Continua a leggere

Addio Giovanni Martorana - l’attore de ‘I cento passi’ morto per esalazioni di una stufa : Giovanni Martorana, attore palermitano di 53 anni, è stato trovato morto nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Pa). Il decesso è avvenuto a causa delle esalazioni di una stufa a legna rimasta accesa mentre l’uomo dormiva. Secondo quanto riferiscono alcuni amici, avrebbe provato a raggiungere la porta di casa, dietro la quale è stato trovato senza vita. Chi era Giovanni Martorana Martorana era conosciuto con il soprannome ...

Migranti - bimbo di 8 anni del Guatemala morto mentre era sotto la custodia Usa. È il secondo caso in meno di un mese : Due bambini morti in meno di un mese al confine con il Messico mentre erano sotto la custodia delle autorità americane. Sono state proprio fonti Usa a comunicare nella serata di ieri, 25 dicembre, la morte di un bimbo di otto anni originario del Guatemala. Il piccolo mostrava “segni di potenziale malattia“, hanno detto le fonti, per questo era stato portato lunedì nell’ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era ...

Politica in lutto - è morto Gianni Nigro : lutto nel mondo della Politica torinese. E' morto Gianni Nigro , ex c onsigliere comunale con militanza nel Psi, nei Verdi e nel Pd. Aveva 71 anni ed era malato da tempo.