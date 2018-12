: Marco Bucci: 'Dopo la tragedia del Ponte Morandi, stiamo cercando di ricostruire una città più bella e più forte di… - LegaSalvini : Marco Bucci: 'Dopo la tragedia del Ponte Morandi, stiamo cercando di ricostruire una città più bella e più forte di… - Cyber_Feed : Breaking News #Morandi,Bucci:a metà gennaio si smonta - NotizieIN : Morandi,Bucci:a metà gennaio si smonta -

"Tra la seconda e la terza settimana diinizieremo a vedere pezzi di ponte venire giù". Così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco, parlando della fase di demolizione dei resti di ponte, crollato lo scorso 14 agosto. Sul fatto che Autostrade per l'Italia ha acquisito le aree di cinque aziende in zona rossa:"Rende più facile il nostro lavoro -dice- la struttura commissariale avrà un interlocutore unico sia per le acquisizioni sia per gli espropri",(Di venerdì 28 dicembre 2018)