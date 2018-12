Modric-Inter | si riapre la pista di mercato | il croato ha rifiutato la proposta di

Calciomercato Inter - Ausilio non chiude a Modric la prossima estate : Calciomercato Inter – “Mai dire mai”. Così ha risposto Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, a Gianluca Di Marzio quando l’esperto di Calciomercato gli ha chiesto se vi ritenesse che vi fossero possibilità di riapertura della trattativa per Luka Modric. Una frase brevissima pronunciata nel corso dell’Intervista che Sky Sport manderà in onda il prossimo 30 […] L'articolo Calciomercato Inter, ...

Modric all'Inter - Ausilio : 'L'abbiamo sognato. Il croato da noi in futuro? Mai dire mai' : Dopo 'Il Codice Paratici', un altro avvincente viaggio nel mondo dei direttori sportivi italiani. Gianluca Di Marzio ha intervistato il dirigente dell'Inter nello speciale che andrà in onda su Sky Sport nella giornata di domenica 30 dicembre, affrontando ...

Inter e il sogno Modric - Ausilio dice tutto - : Intervistato da 'Sky Sport', il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato di mercato. Quello che verrà e che si aprirà il prossimo 3 gennaio, ma soprattutto quello che si è chiuso lo scorso 18 agosto, con il ...

Inter - Ausilio : 'Modric? Si può sempre sognare - mai dire mai' : Piero Ausilio , direttore sportivo dell'Inter, è stato il protagonista di una lunga Intervista a Sky Sport che andrà in onda nei prossimi giorni. Eccone una breve anticipazione, in particolare sul possibile arrivo di Luka Modric in nerazzurro ' Non ci credevo fino in fondo, ma al tempo stesso non ...

Inter - Marotta ha deciso : Modric sarà il grande colpo a giugno (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste delle prossime sessioni di calciomercato. I nerazzurri si muoveranno solo su grandi nomi come ammesso dal neo amministratore, Giuseppe Marotta, nel prepartita contro il Chievo Verona. La priorità della società sarà quella di rinforzare la rosa in particolar modo a centrocampo, che è il ruolo che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione. Sia a livello numero che a ...

Inter - le solite pecche : manca carattere e... Modric : Sia Marotta che Spalletti hanno annunciato che a gennaio non ci saranno colpi a sensazione, una politica in un certo modo comprensibile perché chi ha i campioni se li tiene stretti ed è complicato ...

Inter - Ramsey e Modric : Marotta prepara una squadra stellare per Conte (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra sta già lavorando per rinforzare la rosa e renderla ulteriormente competitiva per cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che sta dominando incontrastata il campionato negli ultimi sette anni. L'ammissione è arrivata nelle settimane scorse da parte del direttore sportivo, Piero Ausilio, ma anche il neo amministratore ...

Calciomercato Inter - Modric : i nerazzurri provano a stringere già a gennaio : Calciomercato Inter – Che l’Inter nel corso della sessione estiva di Calciomercato abbia fatto di tutto per portare all’ombra della Madonnina Luka Modric, colui che sarebbe diventato pochi mesi dopo il giocatore vincitore dell’ultima edizione del Pallone d’Oro, è cosa nota. Molto di meno lo è ciò che starebbe facendo il club nerazzurro sotto traccia […] L'articolo Calciomercato Inter, Modric: i nerazzurri ...

Calciomercato Inter - Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno Modric : Calciomercato Inter – In questi giorni in casa Inter non si fa che parlare del rinnovo di Mauro Icardi. Ma Beppe Marotta non sta pensando solamente al nuovo contratto dell’attaccante e capitano dell’Inter, ma anche di un nuovo acquisto, vale a dire di un “vecchio” nome mai passato di moda: Luka Modric. Il centrocampista croato […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno ...

Dalle frecciatine al rinnovo di Icardi : Marotta studia il mercato dell’Inter - sacrifica un big e sogna Modric! : Dopo il botta e risposta con Wanda Nara, Marotta lavora al rinnovo di Mauro Icardi: il nuovo ad dell’Inter studia le mosse per il prossimo mercato “Di contratti da rivedere in una società ce ne sono tanti: di solito si fa a gennaio e anche nell’Inter sarà così”, con queste parole Beppe Marotta ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche legate al botta e risposta dei giorni scorsi con Wanda Nara in merito al rinnovo di ...

Inter - Marotta va al mercato : rinnovo Icardi e la porta Modric : Tre partite per chiudere l'anno, 270 minuti e spiccioli prima di sedersi, discutere, firmare. In campo l'Inter punta Chievo, Napoli ed Empoli per rafforzare il terzo posto e ridurre la distanza dal ...

Dalla Spagna : l’Europa 'tremerebbe' - nel possibile 11 di Simeone all’Inter anche Modric : In casa Inter, nonostante al momento Dalla società tutti manifestano la loro fiducia nel tecnico, Luciano Spalletti, continuano i rumors su un possibile cambio di allenatore la prossima estate. Si è parlato molto di José Mourinho e Antonio Conte, ma un altro nome che potrebbe tornare in auge al termine di questa stagione è quello dell'attuale tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, che a fine anno potrebbe ritenere concluso il proprio ...

Inter - Marotta cambia tutto : Conte più Modric e una squadra rivoluzionata (RUMORS) : L'Inter ha ufficializzato solo giovedì scorso il nuovo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha già cominciato a lavorare per studiare come rinforzare al meglio la rosa nerazzurra. Di questo ha parlato con i vertici di Suning e con il patron, Jindong Zhang, nel suo viaggio in Cina, a Nanchino, di poco più di un mese fa. L'ex dirigente della Juventus in primis deve risolvere la questione Mauro Icardi visto il caos scatenato sul rinnovo ...

Il punto di William Hill sul calciomercato invernale : Modric all’Inter - Pogba alla Juve e Piatek al Napoli? Gli italiani dicono no : Gli italiani, interrogati da William Hill in merito alle possibili operazioni di gennaio, sembrano mostrare una diffusa diffidenza nei confronti delle indiscrezioni che hanno il mercato come protagonista. Per mancanza di fiducia nel potere contrattuale dei club o per non illudersi dell’arrivo di nomi altisonanti alla propria squadra del cuore, una consistente fetta di tifosi preferisce non fare affidamento su notizie non confermate. Basti ...