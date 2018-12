Ministero esteri Iran critica visita di Donald Trump in Iraq

L’Isis rivendica l’attentato nel Ministero degli Esteri a Tripoli - tre morti e almeno 21 feriti : L’Isis ha rivendica to l’attentato contro la sede del ministero degli Esteri , a Tripoli , costato la vita a tre persone, tra le quali un alto diplomatico libico. Tre «soldati del califfato», con giubbotti esplosivi ed equipaggiati con armi automatiche, hanno preso d’assalto la sede centrale del ministero del «governo apostata libico», ha reso noto il...

L’ISIS ha rivendicato l’attentato al Ministero degli Esteri libico a Tripoli : La provincia dello Stato Islamico in Libia, il gruppo libico affiliato all’ISIS, ha rivendicato l’attentato compiuto martedì al ministero degli Esteri libico a Tripoli , nel quale sono state uccise almeno due persone (secondo alcune fonti del governo libico i morti

Libia : attentato al Ministero degli Esteri - sei morti e nove feriti : Tra i Paesi interlocutori per il raggiungimento di una stabilità politica figura anche l'Italia. Proprio il 23 dicembre Giuseppe Conte era volato in Libia per portare avanti la stabilizzazione del ...