Mini-vacanze d’amore | 21 piccoli hotel italiani da prenotare subito

UoMini e Donne : stop per le vacanze natalizie - nel 2019 potrebbe andare in onda di sera : Il programma pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è stato sospeso nel periodo delle festività natalizie. Il consueto appuntamento ritornerà a gennaio del nuovo anno e potrebbero esserci delle belle sorprese per il talk show di Canale 5. Alcuni rumors parlano di uno slittamento in prima serata, e senza Maria De Filippi, per la messa in onda delle scelte dei tronisti Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. Non sarebbe la prima volta ...

Arianna Cirrincione - la corteggiatrice di Andrea Cerioli/ Lontani durante le vacanze di Natale - UoMini e Donne - : Per Uomini e Donne è tempo di vacanze di Natale. Arianna Cirrincione vedrà meno Andrea Cerioli, il tronista che sta corteggiando.

Compiti per le vacanze di Natale - Mariastella GeliMini tasta il terreno sul suo blog : Un sondaggio per capire quanti condividano la proposta del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti di ridurre "il carico" dei Compiti delle vacanze durante il periodo natalizio. Se n'è occupata, nel suo blog, Mariastella Gelimini.E secondo l'indagine dell'ex ministro dell'Istruzione, "non un vero e proprio sondaggio ma risposte arrivate copiose" scrive lei, la maggioranza degli utenti, cioè il 48%, si è dichiarata contraria, un 5% si è definito ...

Matteo Salvini : “Sono d’accordo con il Ministro Bussetti - giusto dare meno compiti per le vacanze” : Matteo Salvini, ospite di skuola.net, ha commentato la proposta del ministro dell'Istruzione: "Sono d'accordo con Bussetti che ha invitato i docenti a dare meno compiti per le vacanze: da genitore dico che più compiti dai e con meno impegno si fanno. Io vedo che se a mio figlio gli dai 6 libri da leggere, dice 'che palle'; se glie ne dai 2 lo fa".Continua a leggere

Il Ministro Bussetti : “Meno compiti per le vacanze di Natale. I ragazzi stiano con la famiglia” : Meno compiti per le vacanze per permettere ai ragazzi e ai bambini di passare più tempo in famiglia. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, spiegando che invierà una circolare ai dirigenti: “Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie”. La circolare, ha spiegato il ministro, ...