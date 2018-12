Milano | si allaga via Giambellino | colpo di un tubo rotto

Maltempo a Milano : alberi caduti e sottopassi allagati - Vigili del Fuoco al lavoro : Paura per un grosso albero caduto in zona stazione Centrale, a Melegnano allagato il sottopasso del ponte dell'alta velocità

Maltempo - traffico e disagi a Milano : strade allagate - alberi caduti. Allerta in città e per i fiumi Seveso e Lambro : In diverse zone della città sono caduti alberi sulle auto in sosta interrompendo la viabilità e causando feriti. Il Comune: attenti a non parcheggiare nelle zone a rischio