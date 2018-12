Milano Incendio all’Istituto Palazzolo | morto settantenne

Milano - incendio in struttura per anziani : morto un paziente 70enne - 17 feriti : E' morto il paziente 70enne ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dopo il principio di incendio scoppiato nella tarda serata di giovedì nell' Istituto Palazzolo per anziani del capoluogo lombardo.

Milano - cane intossicato nell’incendio di un appartamento in via Farini. I vigili del fuoco lo salvano così : Fiamme in un appartamento in via Carlo Farini, i vigili del fuoco abbattono le fiamme portando fuori dall’abitazione un cane rimasto intossicato dal fumo. Subito soccorso con aria, l’animale è salvo. L'articolo Milano, cane intossicato nell’incendio di un appartamento in via Farini. I vigili del fuoco lo salvano così proviene da Il Fatto Quotidiano.

