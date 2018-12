Milan | lettera di richiamo dalla Uefa dopo l’acquisto di Paquetà

Racconti di fabbriche e lavoro in una Milano capitale d’industria e grande letteratura : "La cultura industriale è un ponte tra economia e crescita sociale al centro dell'identità europea". È impegnativo il tema di fondo della XVII Settimana della Cultura d'Impresa 2018, organizzata da Confindustria e Museimpresa, in calendario dal 9 al 23 novembre (dunque una settimana tanto densa di impegni, in tutta Italia, da dover dilatare la scansione formale del tempo).A Milano coincide con BookCity, più di 1.400 ...

Bookcity Milano : libri ovunque con 1300 eventi letterari in tutta la città : Alla sua settima edizione, il Bookcity Milano dal 15 al 18 novembre torna a coinvolgere gli editori italiani e i lettori in una manifestazione dedicata al libro come motore dell'identità culturale della metropoli. 1300 eventi in tutta la città che coinvolgono oltre che grandi autori, anche i cittadini.Continua a leggere

Tram storici di Desio - lettera a Regione Lombardia - Comune di Milano e Atm : «Salvateli - sono pezzi unici» : «Diversi di questi veicoli, realizzati tra il 1918 e il 1941 rivestono senza dubbio un'importanza storico-culturale: si tratta infatti di esemplari unici o comunque appartenenti a 'serie' mai ...

Milano - scarcerato grazie a una lettera aperta dopo 13 anni : Era una condanna definitiva in un caso di violenza su minore. I giudici e le parole del compagno suicida

Libri da Nobel e da ardere : dalla Milanesiana all'Elfo va in scena la letteratura : Libri da Nobel e tomi da bruciare. Elisabetta Sgarbi apre una finestra fuori programma e fuori calendario della sua 'Milanesiana' dedicata al Premio Nobel per la letteratura 2008 Jean-Marie-Gustave Le ...

Milano - lettera al sindaco della famiglia arcobaleno : "Le nostre figlie hanno i diritti di tutti i bambini" : Anna e Maria sono nate dieci mesi fa in California, i loro padri scrivono a Sala: "TrascrivA l'atto di nascita americano in cui risultiamo due papà, e quello di tutti i bimbi in attesa"

Milan contro Marco Fassone : ecco la lettera di licenziamento/ "Indifferenza e negligenza - condotta gravissima" : Milan contro Marco Fassone: la lettera di licenziamento. "Indifferenza e negligenza, condotta gravissima", scrive il club rossonero.

Milan - pubblicata la lettera di licenziamento di Fassone : 'Condotta gravissima' : Il sito Calcio e Finanza ha diffuso la lettera di licenziamento inviata a Fassone in data 17 agosto 2018. Il documento porta la firma del presidente del nuovo Milan targato Elliott, Paolo Scaroni, che ...

Milan - la lettera di licenziamento a Fassone : “condotta gravissima” : Il Milan ha iniziato da poco un nuovo progetto, la dirigenza ha deciso di silurare Fassone e Mirabelli, a distanza di mesi emerge la lettera di licenziamento destinata proprio nei confronti di Fassone e firmata dall’attuale presidente Paolo Scaroni. “Le condotte da Lei tenute, del resto, evidenziano una grave indifferenza e negligenza rispetto a fondamentali interessi della nostra Società – si legge nella lettera – ...

Milan - spunta la lettera di licenziamento di Fassone : “grave negligenza” : L’ex amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, è stato silurato nel momento dell’arrivo di Elliott a capo del club rossonero Il Milan è passato ormai da mesi dalle mani di Yonghongh Li a quelle del fondo Elliott. Nel momento del cambio di proprietà, c’è stato anche un avvicendamento a capo del club, partendo dall’amministratore delegato Marco Fassone che è stato silurato con una lettera. Tale lettera di ...