Milan | Leonardo | ' Mai pensato di cambiare Gattuso Dal Chelsea nessuna richiesta per

Milan - esonero Gattuso? Leonardo fa il punto sulla panchina e sul mercato : Il ds del Milan Leonardo ci ha messo la faccia quest’oggi, presentandosi in conferenza stampa per parlare del futuro di Gattuso e della panchina “Serve una scossa. Non abbiamo mai pensato di cambiare Gattuso. Non esiste nessun progetto di cambiare Rino ad oggi: nessun altro allenatore è stato chiamato dal Milan”. Il ds del Milan Leonardo ha parlato chiaro quest’oggi in conferenza stampa, confermando di fatto il tecnico ...

Milan - confronto a tre tra Gattuso - Maldini e Leonardo : la ricostruzione : Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport , ieri a Milanello sarebbe andato in scena un confronto tra Gattuso, Leonardo e Maldini. Al tecnico è stata ribadita, implicitamente, la fiducia ma la partita contro la Spal di domani rimane ...

Milan - Leonardo spaventa Gattuso - : Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un'altra opzione. Il fondo Elliott starebbe riflettendo sulla possibilità di mettere l'attuale dirigente Leonardo sulla panchina del Diavolo. ...

Il Milan e la soluzione Leonardo : ecco cosa succede se Gattuso non svolta : Da anni si sentono espressioni tipo " carta bianca sul mercato all'allenatore " oppure " Tizio sarà un manager all'inglese ". Finora però il calcio italiano non ha ancora messo in atto questa piccola ...

La Milano di Leonardo e di Warhol a confronto : con “The genius experience” il Cenacolo diventa pop : Dal 1 marzo 2019 nella Cripta di San Sepolcro a Milano la mostra "Leonardo & Warhol in Milano. The genius experience" guiderà il visitatore nella Milano vissuta da Leonardo da Vinci per condurlo alla visione di "The Last Supper" di Andy Warhol, l’opera con cui nel 1986 il padre della Pop Art reinterpretò il capolavoro leonardesco.Continua a leggere

Leonardo Di Caprio fa i complimenti a Milano - il sindaco Beppe Sala : ‘Ti aspettiamo’ : Leonardo Di Caprio posta una foto di Milano e delle sue palme su Instagram, complimentandosi per la “svolta verde” e Beppe Sala non se lo fa dire due volte: “Ti aspettiamo qui!” cinguetta il sindaco su Twitter. Nella speranza di vedere l’attore hollywoodiano noto per il suo impegno a favore dell’ambiente (ma anche per la sua avvenenza e per le sue relazioni sentimentali burrascose) passeggiare all’ombra ...

Milan - Paolo Maldini e Leonardo disertano Milanello : ultimatum a Gattuso : Basta sorrisi, pacche sulle spalle, incoraggiamenti. Inutile cercare di infondere fiducia e ispirazione con il proprio carisma a un manipolo di scarpari che ai loro tempi non avrebbero giocato nemmeno in serie B. Paolo Maldini e Leonardo, ieri, hanno lanciato un silenzioso ultimatum a Rino Gattuso e

Leonardo DiCaprio elogia Milano su Instagram - il sindaco Beppe Sala : “Grazie Leo - ti aspettiamo” : Milano sta vivendo il suo momento d’oro: la città della Madonnina è prima in Italia per qualità della vita e ora anche Leonardo DiCaprio l’ha elogiata pubblicamente con un lungo post su Instagram. L’attore premio Oscar ha voluto infatti mostrare il suo sostegno e il suo apprezzamento per le scelte di sostenibilità ambientale intraprese da Milano. E non si è fatta attendere la risposta del sindaco Beppe Sala che, dopo aver messo ...

Milan - Leonardo e Maldini a Milanello : Momento complicato per il Milan , che agli ordini di Gattuso prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno con il Frosinone. Come riferito da Sky Sport, anche Leonardo e Paolo Maldini si sono recati a Milanello per stare vicini ad allenatore e squadra.

