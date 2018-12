Milan | Gattuso vuole voltare pagina | “dicembre disastroso | adesso non guarderò la

Probabili formazioni / Milan Spal : diretta tv e orario. Scelte obbligate per Gattuso - Serie A - : Probabili formazioni Milan Spal: orario e diretta tv. Ecco le mosse dei due allenatori alla vigilia della 19giornata di Serie A 2018-2019.

Milan - confronto a tre tra Gattuso - Maldini e Leonardo : la ricostruzione : Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport , ieri a Milanello sarebbe andato in scena un confronto tra Gattuso, Leonardo e Maldini. Al tecnico è stata ribadita, implicitamente, la fiducia ma la partita contro la Spal di domani rimane ...

Milan - una soluzione tutta in casa? Nuova pista - chi arriva al posto di Gattuso : Il futuro di Gattuso è appeso ad un sottilissimo filo. Potrebbe non bastare nemmeno un successo domani sera contro la Spal (alle 20.30 in diretta su Dazn) per salvare la panchina del tecnico calabrese. Servirà una reazione per convincere la società. Dopotutto, i soli tre punti portati a casa dai ros

Milan - Leonardo spaventa Gattuso - : Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un'altra opzione. Il fondo Elliott starebbe riflettendo sulla possibilità di mettere l'attuale dirigente Leonardo sulla panchina del Diavolo. ...

Milan - Leonardo spaventa Gattuso : Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un'altra opzione. Il fondo Elliott starebbe riflettendo sulla possibilità di mettere l'attuale dirigente Leonardo sulla panchina del Diavolo. ...

Milan - Gattuso : “Non è il peggior momento da quando sono qui” : Intervistato ai microfoni di Milan Tv, Gennaro Gattuso, tecnico dei rossoneri, ha parlato del momento non facile vissuto dalla sua squadra, reduce da quattro gare di campionato senza vittorie e senza gol. LEGGI ANCHE: Esonero Gattuso: i nomi del sostituto se salta Ringhio Milan, Gattuso: “A Verona e a Benevento sembravamo una banda musicale” Queste […] L'articolo Milan, Gattuso: “Non è il peggior momento da quando sono ...

Milan - Gattuso : ''Non solo Higuain - ci manca Suso e Calhanoglu'' : ... canale ufficiale del club, Gattuso ha parlato anche del momento no di Gonzalo Higuain : 'Ha sbagliato un rigore importante, ha preso un cartellino rosso e tutto il mondo ha parlato lui. Quando ...

Serie A : Milan in crisi - Gattuso si gioca tutto contro la Spal : Infine, un pensiero su Gonzalo Higuain: "Dopo aver sbagliato il rigore e l'espulsione contro la Juventus, tutto il mondo ha parlato di lui. In questi casi, qualcosa poi resta. Vorrei rivedere il ...

Milan - Gattuso : 'Quando ci sono cori razzisti le gare vanno sospese' : L'intero mondo del calcio si è schierato in sostegno di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli preso di mira da cori razzisti durante Inter " Napoli. Da compagni ad avversari, con il club nerazzurro che ha ...

Milan - Gattuso : 'Troppo pessimismo - se Higuain trova il gol si sblocca' : Getty Images manca poco - Gonzalo Higuain non segna da 9 partite, ma Rino lo difende: 'Ha sbagliato un rigore importante e ha preso un rosso, tutto il mondo ha parlato di lui - spiega, a proposito ...

Milan - Gattuso : 'Deluso - facciamo cose a metà e con paura. Siamo svogliati' : SU HIGUAIN - 'Ha sbagliato un rigore importante, ha preso un cartellino rosso e tutto il mondo ha parlato di lui. Quando succedono queste cose qualcosa ti rimane. Io voglio rivedere il Pipita del ...

Il Milan e la soluzione Leonardo : ecco cosa succede se Gattuso non svolta : Da anni si sentono espressioni tipo " carta bianca sul mercato all'allenatore " oppure " Tizio sarà un manager all'inglese ". Finora però il calcio italiano non ha ancora messo in atto questa piccola ...

Rino Gattuso - Milan : 'Se pensassi che i giocatori non mi seguono - andrei via subito' : La frase l'ha detta senza intenti comici, eppure l'effetto è quello. Rino Gattuso l'ha pronunciata al termine dell'amarissimo pareggio di Frosinone, quando in molti hanno avuto l'impressione che non ...

Rino Gattuso - Milan : "Se pensassi che i giocatori non mi seguono - andrei via subito" : La frase l'ha detta senza intenti comici, eppure l'effetto è quello. Rino Gattuso l'ha pronunciata al termine dell'amarissimo pareggio di Frosinone, quando in molti hanno avuto l'impressione che non proprio tutta la squadra stesse giocando per la causa. "Se avessi la sensazione che la squadra non mi