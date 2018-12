Milan | esonero Gattuso? “Non ho avuto l’ultimatum”

Gattuso salva la panchina del Milan Ringhio evita l'esonero. Retroscena : Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it da fonti al massimo livello della società’ raggiunte dal direttore di Affaritaliani Angelo Maria Perrino, Gattuso... Segui su affaritaliani.it

Milan - il flop è totale : pareggio inguardabile a Frosinone - l’esonero Gattuso va materializzandosi! : Gattuso si appresta a lasciare la panchina del Milan dopo l’ennesima gara inguardabile dei rossoneri che hanno pareggiato a Frosinone: esonero vicino Un Milan orrendo, inguardabile, con i soliti enormi problemi a creare occasioni. L’era Gattuso sembra essere giunta al capolinea, sembra proprio non esserci più nessuna difesa possibile per il tecnico che viaggia verso l’esonero a passi da gigante. L’unico possibile ...

Calciomercato Milan - avanza Conte in caso di esonero di Gattuso : Calciomercato Milan – La panchina di Rino Gattuso si fa sempre più in bilico. La situazione relativa al tecnico rossonero è diventata maggiormente delicata dopo la sconfitta di ieri a San Siro del Milan contro la Fiorentina. Un’altra prestazione decisamente poco brillante, nonostante l’attenuante dei numerosi giocatori indisponibili soprattutto a causa di infortuni. Una sconfitta […] L'articolo Calciomercato Milan, avanza ...

Milan - Gennaro Gattuso a un passo dall'esonero : si scalda Arsene Wenger : Per Gennaro Gattuso quelle con Frosinone e Spal potrebbero essere le ultime due partite sulla panchina del Milan: l'esonero, dopo il crac con la Fiorentina, è a un passo. Se Leonardo, Maldini e ...

Milan - situazione complicata sul fronte allenatori : a breve l'ufficialità di... un esonero : L'allenatore della Primavera del Milan è stato esonerato dopo la sconfitta subita dai rossoneri nel match contro l'Udinese situazione davvero complicata in casa Milan per quanto riguarda gli ...

Milan - Gattuso a rischio esonero : Gazidis ha il sostituto a portata di mano : Milan, Gattuso a rischio esonero ed il neo amministratore delegato Gazidis ha in mente un nome per rinnovare le ambizioni rossonere Milan, Gennaro Gattuso è a rischio esonero dopo la sconfitta odierna contro la Fiorentina di fronte al pubblico di San Siro. Intendiamoci, il tecnico rossonero non verrà sollevato all’istante, ma si giocherà il proprio futuro nelle prossime due giornate ravvicinate, il 26 e 29 di dicembre. Si tratta di ...

Bologna-Milan - sfida a rischio esonero : quotisti e scommettitori danno fiducia alla panchina rossonera : Giornata particolarmente lunga la sedicesima di Serie A, con Bologna-Milan che sarà il posticipo del martedì. I rossoneri saranno chiamati a dimenticare la trasferta di Atene, dove hanno gettato al vento la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Il Bologna va invece a caccia di una vittoria in campionato che manca ormai dal lontano 30 settembre. I due tecnici, Gattuso e Inzaghi, dopo aver condiviso la gloria come compagni di ...

Paradosso rossonero - Gattuso fallisce ma si tiene il Milan : i motivi del flop e del mancato esonero : Gennaro Gattuso è riuscito a salvare la panchina nonostante il flop del suo Milan in terra greca, un’eliminazione dall’Europa League a dir poco cocente per i rossoneri Gennaro Gattuso è finito nel mirino delle critiche dopo l’uscita di scena del Milan dall’Europa League in modo alquanto disastroso. Ieri sera ad Atene i rossoneri avevano due risultati su tre contro un Olympiacos a dir poco modesto, anzi, avrebbero ...

Milan - la versione di Montella un anno dopo l’esonero : “Gattuso ha sbagliato con me. Bonucci…” : Un anno dopo l’esonero che pose fine alla sua esperienza al Milan, l’ex allenatore dei rossoneri Montella si è confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha rivelato alcuni retroscena sulla società e sul mercato. A cominciare dalle aspettative create dalla dirigenza, che dopo una campagna acquisti faraonica aveva parlato di obiettivi irraggiungibili a detta del tecnico campano: “Ho letto che già ...

Milan - Gattuso ad un passo dall’esonero : Sampdoria decisiva per il suo futuro : Ora rischia davvero, dopo le tante voci, dopo le tante indiscrezioni, adesso il futuro di Gattuso sembra proprio appeso ad un filo. La sconfitta in Europa League, contro il Betis Siviglia, avrebbe fatto infuriare i dirigenti rossoneri che, ora come ora, non si fidano più dell’attuale tecnico. Le prossime partite con Sampdoria e Genoa (recupero […] L'articolo Milan, Gattuso ad un passo dall’esonero: Sampdoria decisiva per il suo ...

Esonero Gattuso? Le ultime novità dopo la notte di riflessione in casa Milan : Esonero Gattuso, la decisione del Milan è arrivata al termine di un lungo consulto tra le varie componenti della società Esonero Gattuso? Ancora no… il Milan ha confermato Ringhio, per adesso. Questo l’esito del faccia a faccia serale tra le varie componenti della società rossonera, su tutte Leonardo, Maldini e Scaroni. Una fiducia che però ha un limite massimo, quella data dal club al tecnico Milanista. dopo la debacle ...