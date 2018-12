Milan | confronto a tre tra Gattuso | Maldini e Leonardo | la ricostruzione

La Milano di Leonardo e di Warhol a confronto : con “The genius experience” il Cenacolo diventa pop : Dal 1 marzo 2019 nella Cripta di San Sepolcro a Milano la mostra "Leonardo & Warhol in Milano. The genius experience" guiderà il visitatore nella Milano vissuta da Leonardo da Vinci per condurlo alla visione di "The Last Supper" di Andy Warhol, l’opera con cui nel 1986 il padre della Pop Art reinterpretò il capolavoro leonardesco.Continua a leggere

Milan - nessun confronto tra Gattuso e la società : decisive le prossime due gare : Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, costata al Milan il quarto posto in classifica, non c’è stato alcun confronto tra la società e Rino Gattuso. Al termine del match il tecnico si è prestato ai microfoni dei giornalisti e alla conferenza per poi lasciare lo stadio, cosa che Leonardo e Maldini avevano già fatto. Ciò ovviamente non significa che è tutto tranquillo e che il credito di Gattuso sia infinito: infatti, a decidere ...

Milan - Singer vede Berlusconi : confronto tra nuova e vecchia proprietà : Incontro di cortesia tra i vertici di Elliott e l'ex premier. Tra i temi sul tavolo anche gli assetti nel capitale di Tim e Mediaset L'articolo Milan, Singer vede Berlusconi: confronto tra nuova e vecchia proprietà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Montella : "Gattuso hai sbagliato - sulla preparazione atletica ti sfido al confronto" : Vincenzo Montella dice la sua. A un anno dall'esonero sulla panchina del Milan, il tecnico campano si confessa in una intervista ad Alessandra Gozzini sulla Gazzetta in edicola oggi. Da Gattuso e le ...

Niguarda di Milano e Cardarelli di Napoli : incontri bilaterali - modelli ed esperienze a confronto : Eccellenze a confronto sull’asse Milano–Napoli. I camici bianchi dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli incontreranno domani i colleghi arrivati dal Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, e condivideranno con loro l’organizzazione e le best practice messe in campo per governare al meglio due tra le più grandi e complesse azienda ospedaliere della sanità italiana. L’incontro è frutto di un protocollo ...

Milan - Scaroni a Nyon per il FFP : riparte il confronto con l’UEFA : Il presidente dei rossoneri in Svizzera per discutere le sanzioni che la UEFA infliggerà al club. L'esito più probabile è una multa, con limitazioni accessorie. L'articolo Milan, Scaroni a Nyon per il FFP: riparte il confronto con l’UEFA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Eduscopio 2018 - da Roma a Milano : classifica e confronto col 2017 : Preparare lo studente alla vita universitaria, o quella degli Istituti tecnici di 'allenarlo' al meglio per l'ingresso nel mondo del lavoro. è la possibilità che offre Eduscopio , il programma della ...

Milan - il 12 novembre confronto con la Uefa : I rossoneri, dopo la sentenza ribaltata dal Tas, si attendono una multa. Poi si punta al Voluntary Agreement