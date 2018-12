Migranti | oltre 600 soccorsi tra Marocco e Spagna in 48 ore

Migranti - oltre 300 persone bloccate su Nave Open Arms : Italia e Malta dicono no allo sbarco : La denuncia della Ong spagnola dopo aver soccorso i Migranti nel Mediterraneo: " Malta ci ha negato sbarco e viveri, dall' Italia non danno assistenza". La Guardia costiera maltese ha evacuato solo una mamma che aveva appena partorito e il neonato. Polemica tra MattetoSalvini e il fondatore di Proactiva Oscar Camps.Continua a leggere

Nave con oltre 300 Migranti chiede di sbarcare in Italia. Salvini : «Porti chiusi» : L’imbarcazione battente bandiera spagnola della ong spagnola ha tratto in salvo centinaia di migranti da tre imbarcazioni nel Mediterraneo. Un neonato e la madre sono stati evacuati in elicottero a Malta, che ha negato però lo sbarco