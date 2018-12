Michael Schumacher 5 anni dopo

Un’App in onore di Michael Schumacher : il lancio nel giorno del suo 50° compleanno : Le sorti di Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula Uno, sono spesso al centro dell’attenzione. Da quel maledetto 29 dicembre 2013 (l’incidente sugli sci a Méribel (Francia)), il tedesco sta disputando la sua gara più importante, quella di un ritorno ad una vita normale. La sua famiglia è con sé e di sicuro è una fonte di forza supplementare. Talvolta la morbosità e l’attaccamento eccessivo dei supporters ...

F1 - spunta un’intervista inedita di Michael Schumacher : che sorpresa nelle parole del Kaiser : Sul sito del pilota tedesco è stata pubblicata un’intervista inedita, registrata il 30 ottobre del 2013 Le notizie sulle sue condizioni di salute continuano a non arrivare, ciò che è certo però è che Michael Schumacher continua a lottare per riprendersi la propria vita dopo l’incidente sulle nevi di Meribel avvenuto ormai cinque anni fa. Lapresse/Photo4 Sono tante le persone che sperano in una sua ripresa, nonostante le ...

Michael Schumacher - la toccante confessione di Toto Wolff : 'Cosa gli devo' : 'Schumi è sempre nei nostri pensieri'. Lo dice il team principal della Mercedes, Toto Wolff , parlando del sette volte campione del mondo, Michael Schumacher , in un'intervista al settimanale tedesco Bild am Sonntag . 'Michael è sempre presente nella mia vita personale e alla Mercedes. Pensiamo sempre a lui', le parole di Wolff. '...

Michael Schumacher - come sta davvero? La Bild : «Ecco perché nessuno può parlare» : Tutti continuano a interrogarsi sulle reali condizioni di Michael Schumacher, cinque anni dopo il grave incidente sciistico del 29 dicembre 2013: un team di fisioterapisti e medici continua a occuparsi dell’ex pilota di Formula 1, pluricampione del mondo, e lo assiste nella riabilitazione nella sua casa sul lago di Ginevra. Ma perché anche se molti conoscono le sue condizioni, quasi nessuno parla, mantenendo un forte riserbo sulla sua ...

Michael Schumacher - il giornalista Leo Turrini : ”Ecco come sta davvero” : La notizia data dal Daily Mail sulle condizioni di Michael Schumacher ha dato speranza ai milioni di fan che in questi anni hanno seguito il campione automobilistico tedesco, il più vincente campione della Formula 1 e uno dei più grandi automobilisti sportivi di tutti i tempi. Alla soglia del cinquantesimo compleanno, il campione tedesco continua a combattere in silenzio la sua battaglia che ormai dura da cinque anni. Sul ‘Giorno, il ...

Massima cautela su Michael Schumacher cosciente : bufala Daily Mail o speranze concrete? : Ho provato ad analizzare con grande attenzione le ultimissime notizie che ci parlano di un Michael Schumacher cosciente. Chiunque abbia seguito almeno un pochino la Formula 1 in questi anni nutre costantemente la speranza di rivederlo sorridere in pubblico, ma dopo le ultimissime notizie rese pubbliche dal Daily Mail a mio modo di vedere occorrono delle precisazioni. Come avvenuto prontamente ed in modo opportuno su bufale.net, grazie all'ottimo ...

Michael Schumacher migliora. I tabloid : 'Non è più attaccato ai macchinari' : Una settimana fa il presidente della Fia, nonché ex team principal del sette volte campione del mondo Schumacher, durante un'intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport, aveva rivelato di aver ...

