Meteo Veneto | Arpa | a Belluno il 2018 “più caldo e più piovoso del normale”

Allerta Meteo Veneto : fase di attenzione per raffiche di vento : La regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di “attenzione” domani e dopodomani, in base alle previsioni Meteorologiche, che annunciano venti settentrionali forti o molto forti in quota, con condizioni di foehn in molte valli e localmente sulla fascia pedemontana. La prescrizione è stata emessa per garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per neve da stasera : In riferimento alle previsioni Meteo emesse da Arpav, che indicano “probabili deboli nevicate sulle zone montane fino ai fondovalle prealpini con possibili accumuli al suolo di qualche centimetro”, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha diramato lo Stato di Attenzione per Nevicate, valevole dalle ore 20.00 di oggi alle ore 8.00 di domani, giovedì 20 dicembre. Il bollettino emesso segnala anche che il ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per neve e gelate : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha dichiarato la fase operativa di Attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità delle nevicate) per neve e gelate valida dalle ore 20 di domenica 16 dicembre alle ore 10 di martedì 18 dicembre. L’avviso viene diramato in riferimento alla situazione Meteorologica sul territorio regionale, come da bollettino ...

Allerta Meteo Veneto : arriva il freddo - stato di attenzione per neve e gelate : Il primo, vero freddo invernale sta per arrivare in Veneto. Sulla base delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve e gelate su tutto il territorio, a partire dalle ore 8.00 di domani, giovedì 13 dicembre, fino alle ore 10.00 di sabato 15 dicembre. Le previsioni elaborate dall’Arpav indicano tra giovedì e venerdì modeste nevicate ...

Allerta Meteo in Veneto : prolungato fino a domani lo stato di attenzione : In riferimento alle condizioni di fragilità idrogeologica ancora presenti in alcune parti del territorio, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha prolungato fino alle ore 14.00 di domani, martedì 27 novembre, lo stato di attenzione per Criticità Geologica nei bacini idrografici Alto Piave (Belluno) e Piave Pedemontano (Belluno e Treviso), dichiarato alle 14.00 di ieri. Rimangono sotto particolare ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per Criticità Geologica nel Bellunese e nel Trevigiano : In riferimento alle condizioni di fragilità idroGeologica ancora presenti in alcune parti del territorio, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità Geologica nei bacini idrografici Alto Piave (Belluno) e Piave Pedemontano (Belluno e Treviso), valevole fino alle ore 14.00 di domani, lunedì 26 novembre. Rimangono sotto particolare osservazione le frane del ...

Allerta Meteo Veneto : stato di ‘attenzione’ fino a domenica : Ancora Maltempo in Veneto. Alla luce delle previsioni Meteo emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di Attenzione su buona parte del territorio, valevole fino alle ore 14.00 di domenica 25 novembre. Lo stato di Attenzione per criticita’ idraulica sulla rete principale, idraulica sulla rete secondaria, e geologica, e’ dichiarato per il bacino idrografico Alto ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per venti e nevicate : Lo stato di “attenzione” per vento forte sulle Prealpi e sulla costa, e per nevicate oltre i 4-600 metri, è stato diffuso oggi dal Centro Funzionale Decentrato di Protezione civile del Veneto. In particolare, fino alle ore 14.00 di domani è previsto un rinforzo di venti da Est, a tratti forti sulle dorsali prealpine, sulla costa, in particolare quella centro-meridionale, e pianura; bora moderata-tesa sul resto della pianura. Le ...

Meteo - allerta per la piena del Po in Veneto e Emilia. Ma domani torna il bel tempo : Prosegue l'emergenza maltempo: allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio temporali su Sicilia, Calabria e Lombardia. domani migliora un po' su tutto il Paese, con temperature anche in leggero aumento.Continua a leggere

Allerta Meteo Veneto : criticità “arancione” per la piena del Po : Per oggi e domani il centro Meteorologico di Arpav segnala in Veneto alternanza di nubi e schiarite, con assenza di piogge, nebbie in pianura e temperature minime in diminuzione. Il Centro decentrato della Protezione civile del Veneto conferma lo stato di Allerta ‘arancione’ nel tratto Veneto dell’asta del fiume Po per il passaggio, tra oggi e domenica, di una ulteriore onda di piena che avrà livelli superiori ai giorni precedenti. Si prevede ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” in Polesine per la terza ondata della piena del Po : Previsioni Meteorologiche in netto miglioramento in Veneto per le prossime ore, ma resta l’Allerta per il passaggio della terza piena del fiume Po, tra venerdì e sabato. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l’avviso di criticità moderata (colore giallo) per le aree dell’asta del Po e mantiene l’Allerta anche per le zone dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone per ...

Allerta Meteo arancione al Nord/ Maltempo ultime notizie - emergenza piogge in Piemonte - Veneto e Lombardia - IlSussidiario.net : Maltempo, Allerta meteo arancione al Nord: sarà emergenza piogge in Piemonte, Veneto e Lombardia, giornata di rovesci in gran parte dell'Italia

Allerta Meteo Veneto : ancora maltempo per le prossime ore : Non e’ ancora finito lo stato di criticita’ idraulica e idrogeologica in Veneto, dopo la grave ondata di maltempo che ha travolto il territorio. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha infatti emesso un nuovo bollettino, valevole fino alle ore 14.00 di giovedi’ 8 novembre, nel quale si dichiara l’Allerta arancione nel Bacino Idrografico Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige in ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “arancione” nel Bellunese e lungo il corso del fiume Po : Permane lo stato di Allerta ‘arancione’ nel Bellunese e nel basso Polesine, lungo il corso del fiume Po. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, viste le previsioni Meteo e le precipitazioni attese per oggi pomeriggio e domani, più probabili e consistenti nelle aree montane rispetto alla pianura, ha dichiarato l’Allerta per criticità idraulica e geologica per il bacino dell’Alto Piave, valida fino alle ore 14 di ...