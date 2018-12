Meteo | ecco come sarà a San Silvestro

Meteo - dopo il Natale ecco le previsioni per Capodanno sull'Italia : Natale è in archivio, l'Italia si prepara a Capodanno: le previsioni. Ultimi giorni di questo 2018 all'insegna del bel tempo grazie all'alta pressione che si estenderà...

Meteo - sarà un Natale pazzo : ecco che cosa ci aspetta. La situazione ora per ora : sarà una vigilia di Natale decisamente mite, almeno al Centrosud. Le previsioni Meteo per domenica 23 e lunedì 24 dicembre sono concordi nel delineare un quadro Meteorologico caratterizzato da tempo stabile, con temperature decisamente sopra la media. Merito dell’anticiclone di origine subtropicale che abbraccia l’Europa occidentale, interessando anche gran parte dell’Italia. Con il sole e le temperature che lievitano (fino a ...

Il Meteo non risparmia il Natale - ecco le previsioni per i giorni di festa : Il meteo non risparmia il Natale. Un'imponente struttura di alta pressione sta per conquistare tutta l'Europa e quindi anche l'Italia, presagendo un lungo periodo stabile, ma con una lieve nota ...

Meteo diretta : fronte carico di neve verso il nord anche in pianura - ecco dove nevichera' : A nemmeno 48 ore di distanza dalla perturbazione carica di neve che aveva colpito la pianura Padana orientale (grossomodo l'Emilia Romagna), un nuovo fronte perturbato sta già interessando il...

Peggioramento Meteo al Nord - NEVE in arrivo fino in pianura. Ecco le zone e le città più a rischio : Roma - Una nuova perturbazione atlantica sta raggiungendo il Nord Italia a partire da ovest e i primi deboli fenomeni stanno facendo la loro comparsa su Piemonte, Liguria ed ovest Lombardia. Si tratta di precipitazioni molto deboli che sfruttano un cuscino di aria fredda adagiato nei bassi strati, tale da favorire la comparsa di qualche fiocco di NEVE magari misto a pioviggine fino a quote pianeggianti. Nell'Alessandrino segnalato debole ...

Meteo - ecco le previsioni per 24 - 25 e 26 dicembre : L’irruzione di aria gelida arrivata dai Balcani ha abbassato le temperature di molti gradi sull’Italia con gelo diffuso al Nord e nelle valli interne del Centro. E’ arrivato l’inverno insomma e le prospettive per i prossimi giorni restano all’insegna del freddo seppur con qualche fase temporaneamente più mite, ma questa riguarderà più le regioni centro meridionali perché al Nord i valori molto bassi tenderanno a ...

Allerta Meteo - la protezione civile si mobilita per la prima grande nevicata dell’inverno : pesante avviso per le prossime ore - ecco tutti i DETTAGLI : Allerta Meteo – Temporali in arrivo domani al Centro-Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. A causare un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche una perturbazione di origine atlantica che innescherà un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Meteo - arriva Big Snow : neve a bassa quota al nord/ Piemonte - Lombardia ed Emilia : ecco dove nevicherà : Meteo, arriva Big Snow: neve a bassa quota al nord. Piemonte, Lombardia ed Emilia: ecco dove nevicherà nei prossimi giorni

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un pesante avviso per la neve in arrivo : ecco i bollettini con tutti i dettagli : Allerta Meteo – Torna il maltempo sull’Italia. Domani una nuova perturbazione atlantica inizierà ad interessare le regioni nord-occidentali e l’Emilia-Romagna, con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. In serata le nevicate si estenderanno anche a parte delle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo - sarà un bianco Natale : feste sotto la neve - ecco dove : Secondo i modelli Meteo analizzati dagli esperti, diverse zone dell'Italia si troveranno sotto la neve durante il periodo di...

Meteo weekend : spettacolare “cut-off” di un ciclone nel Mediterraneo occidentale tra Maghreb e Sud Italia - ecco cosa sta succedendo [LIVE] : Meteo weekend – In queste ore sull’Italia stiamo osservando un tipico esempio di quello che in Meteorologia viene chiamato “cut-off”. Questo fenomeno consiste nella separazione di un vortice di bassa pressione che si separa – appunto – da un una saccatura più grande sempre di bassa pressione. Questo infatti è ciò che succederà nel weekend nel nostro Paese: la perturbazione di instabilità presente sull’Italia ...

Meteo - weekend in bianco : neve anche in città - ecco dove : Temperature in picchiata e precipitazioni nevose anche a bassa quota: il maltempo continua a flagellare l'Italia. ecco dove...