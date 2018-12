Meteo Campania | in arrivo il gelo artico con possibili nevicate a Capodanno

Allerta Meteo Campania : criticità dalla mezzanotte di oggi : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità Meteo per le condizioni di vento e mare a partire dalla mezzanotte. Su tutta la Campania, per l’intera giornata del 25 dicembre, insisteranno “venti localmente forti nord-orientali” con conseguente “mare agitato al largo e lungo le coste esposte ai venti”. In una nota “si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte ...

Allerta Meteo Campania : maltempo a partire dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalla mezzanotte su tutto il territorio regionale. In particolare, si prevedono “Precipitazioni diffuse con rovesci o temporali, anche di moderata intensità”. Sono possibili anche raffiche nei temporali. Tra i principali effetti al suolo connessi alle ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” dalla mezzanotte per temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo valida a partire dalla mezzanotte e fino alle 15 di domani sulle seguenti zone di Allerta: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono “precipitazioni sparse con rovesci ed isolati temporali, puntualmente di moderata intensità. ...

Allerta Meteo Campania : vento forte e mareggiate : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di Allerta Meteo per vento forte e mare agitato su gran parte del territorio regionale a partire dalle 10 di domani mattina, domenica 9 dicembre, e fino alle 8 di lunedì. Sono previsti, infatti, sulle zone di Allerta 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sede e Alto ...

Campania - è ancora allerta Meteo : da stasera criticità gialla per 24 ore : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora ...

Allerta Meteo Campania : rovesci e temporali - criticità “gialla” da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore “giallo” valida a partire dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora di domani sull’intero territorio regionale. Si prevedono ancora precipitazioni diffuse con rovesci o temporali anche di moderata intensità. Anche i venti saranno forti con possibili raffiche nei temporali e tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio ...

In Campania ancora allerta Meteo : ANSA, - NAPOLI, 26 NOV - La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un Avviso di allerta meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo valevole a partire dalle 20 di oggi ...

Campania - prorogata l'allerta Meteo fino alle 12 di domani : ecco dove : È in vigore su tutta la Campania l'allerta meteo per piogge e temporali con criticità Gialla per rischio idrogeologico localizzato. Lo ricorda la Protezione civile della Regione Campania, ricordando ...

Allerta Meteo Campania : prorogata la criticità “gialla” per rischio idrogeologico : La Protezione Civile regionale della Campania rende noto che è in vigore in tutta la regione l’Allerta Meteo per piogge e temporali con criticità “gialla” per rischio idrogeologico localizzato. L’Allerta terminerà alle 6 di domani mattina per le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio). Sul resto del territorio regionale è prorogata di ulteriori 6 ore e ...

Odissea Meteo : piogge e vento - domani nuova allerta in Campania : È in arrivo sulla Campania una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. La Protezione civile ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo con criticità idrogeologica 'gialla' sull'...

Allerta Meteo Campania : domani maltempo e temporali : E’ in arrivo sulla Campania una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di avverse condizioni Meteo con criticità idrogeologica gialla sull’intero territorio a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 24 ore. Si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci o locali temporali anche intensi, previsti inoltre venti localmente forti con raffiche nei temporali e ...

Meteo Campania - da domani attesi forti nubifragi : possibili anche trombe d'aria : Chi si augurava che il Meteo ci potesse regalare una tregua e un weekend all'insegna del bel tempo, purtroppo dovrà ricredersi, perché dalle ultime notizie si apprende che tra sabato 24 e domenica 25 novembre tornerà protagonista il maltempo, accompagnato da nubifragi. Da questa ondata negativa saranno colpite diverse regioni, ma in particolare la Campania dove, secondo quanto riferisce il sito www.ilMeteo.it, potrebbero verificarsi addiritture ...