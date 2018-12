Mercato lavoro | la disoccupazione risale in Giappone

Mercato della contraffazione - un danno anche al lavoro : Produrre e commercializzare gli stessi prodotti nei circuiti dell'economia legale comporterebbe 104mila unità di lavoro in più. L'emersione della contraffazione infatti produrrebbe un aumento del ...

CalcioMercato Fiorentina - attaccante cercasi : Corvino al lavoro tra vecchie e nuove piste : Calciomercato Fiorentina, mister Pioli avrà un centravanti di peso dalla sessione di gennaio dopo il probabile addio di Thereau Calciomercato Fiorentina, la sessione invernale si avvicina e Pantaleo Corvino è sempre più attivo alla ricerca degli uomini giusti per puntellare la rosa di mister Pioli. Di certo arriverà un centravanti, data l’imminente cessione di Thereau, il quale non sembra più rientrare nei piani del tecnico viola. Le ...

Francia - Mercato del lavoro in stagnazione. Meno occupati nel 3° trimestre : Il mercato del lavoro in Francia mostra evidenti segnali di rallentamento . Nel terzo trimestre dell'anno infatti si è registrata una modesta crescita degli occupati del settore privato non agricolo. ...

Stati Uniti - Mercato del lavoro rallenta : meno occupati a novembre : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a novembre , deludendo molto gli osservatori e rafforzando la percezione di un rallentamento economico. Il tasso di disoccupazione però si ...

Treu - Cnel - - per Mercato del lavoro servono interventi strutturali : Ritengo che i materiali del rapporto testimoniano come queste nuove realtà influiscono su tutti i settori dell'economia, della politica e del diritto del lavoro. Le implicazioni dei cambiamenti non ...

Il Mercato del lavoro si è fermato. Ora calano anche gli occupati a termine : Nei tre mesi, agosto-ottobre, i primi tre mesi pieni di vigenza del decreto dignità, l’occupazione è calata di 40mila unità. A ottobre, dopo un trend di crescita che andava avanti ininterrotto da marzo, gli occupati a termine sono per la prima volta diminuiti di 13mila unità ...

Germania - consumi stagnanti nonostante salute Mercato lavoro : consumi in frenata in Germania a ottobre, a conferma di un trend in atto dalla scorsa estate ed a dispetto di un mercato del lavoro che si conferma in ottima salute. Lo rilevano le ultime statistiche ...

Pensioni - Boeri : “Con quota 100 visione distorta del Mercato del lavoro. Non è un bus : non necessario che uno scenda per far salire un altro” : Ospite a Che tempo che fa, di Fabio Fazio su Rai1, il presidente dell’Inps, Tito Boeri, che ha spiegato: “Non c’è nessuna garanzia che se 400mila persone andassero in pensione 400mila giovani avrebbero un posto di lavoro. È una visione distorta del mercato del lavoro: si pensa che funzioni come un autobus nell’ora di punta dove se qualcuno sale qualcuno deve scendere”. Video Rai L'articolo Pensioni, Boeri: “Con quota 100 ...

Riapre Mercatone Uno ad Arzano : tornano a lavoro 20 addetti : Saranno 20 ex addetti dell'azienda in cassa integrazione a far ripartire il punto vendita di Arzano di Mercatone Uno . A partire dal 1 dicembre, il marchio storico riaprirà i battenti in Campania con ...

Big Data : il modello di analisi del Mercato del lavoro di Tabulaex ottiene un riconoscimento internazionale : La società americana Burning Glass ha acquisito Tabulaex, spin off accreditato dell’Università di Milano-Bicocca specializzato nella gestione ottimale dei big Data, a supporto dei processi decisionali delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. Burning Glass e Tabulaex sono entrambi leader nel campo dell’analisi del mercato del lavoro in tempo reale e l’acquisizione permette di avviare una partnership tra il centro di ricerca Crisp ...

Monitoraggio presenze in azienda : una sfida nel Mercato del lavoro moderno : Il mondo del lavoro sta cambiando pelle, e accanto all’innovazione tecnologica e all’industria 2.0 e 4.0 cresce in picchiata nel mondo (e in Italia) un nuovo modo di lavorare in azienda: un mondo fatto di smart working, orari flessibili, lavori da remoto. Fattori che spesso creano complessità e situazioni problematiche, soprattutto sotto il profilo del Monitoraggio presenze del personale. Smart working: sempre più in crescita Nel 2022, stando ai ...

Stati Uniti : Fed mantiene tassi invariati - bene economia e Mercato del lavoro : In una dichiarazione, rilasciata dopo la riunione politica, la Fed ha ripetutamente sottolineato la forza dell'economia Usa e che i dati, dall'ultimo incontro di settembre, "indicano che il mercato ...

Usa : la Fed lascia i tassi invariati - 'bene Mercato del lavoro e crescita' : La Federal Reserve ha lasciato i tassi di interesse Usa tra il 2% e il 2,25%. La banca centrale Usa ha rialzato i tassi tre volte quest'anno e dovrebbe rialzarli nella riunione del prossimo mese. Nel ...