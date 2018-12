Media | dal 2013 ricavi delle tv in crescita ma l’editoria perde 900 milioni

Agcom - focus sui bilanci dal 2013 : crescono ricavi nel comparto dei Media : Il settore dei media, nel quinquennio 2013-2017, ha registrato risultati in chiaroscuro, con il comparto televisivo che ha visto i ricavi delle principali imprese aumentare di oltre 300 milioni di euro, mentre quelli del settore editoria contrarsi complessivamente di oltre 900 milioni (-17,7%). È quanto viene fotografato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel focus bilanci 2013 – 2017 pubblicato oggi e ...

Megasconti Mediaworld per farsi ancora un regalo : dal Huawei Mate 10 Lite al Samsung Galaxy S8 il risparmio è allettante : Se i regali di Natale non sono stati abbastanza, con i Megasconti Mediaworld in partenza oggi 27 dicembre, più di qualcuno potrebbe recuperare qualche dono mancato o semplicemente regalarsi qualcosa di gradito. La catena di elettronica, online ma anche in negozio (fino al prossimo 9 gennaio) non manca di proporre una serie di offerte, soprattutto su specifici smartphone che risultano ora più appetibili, come il Huawei Mate 10 Lite e il Samsung ...

Megasconti Mediaworld per farsi ancora un regalo : dal Huawei Mate 10 Lite al Samsung Galaxy S8 lo sconto è allettante : Se i regali di Natale non sono stati abbastanza, con i Megasconti Mediaworld in partenza oggi 27 dicembre, più di qualcuno potrebbe recuperare qualche dono mancato o semplicemente regalarsi qualcosa di gradito. La catena di elettronica, online ma anche in negozio (fino al prossimo 9 gennaio) non manca di proporre una serie di offerte, soprattutto su specifici smartphone che risultano ora più appetibili, come il Huawei Mate 10 Lite e il Samsung ...

Tsunami travolge l’Indonesia - è ancora allerta : “state lontani dalle spiagge” - imMediate misure di emergenza : Situazione di massima allerta in Indonesia, scossa nella notte da un violento Tsunami originato probabilmente da frane sottomarine seguite a un’eruzione di Anak Krakatau, un’isola vulcanica formatasi dal vulcano Krakatoa. Le autorità indonesiane hanno diramato una allerta invitando i residenti delle zone colpite dallo Tsunami a “stare lontani dalle spiagge“. Lo riferisce la stampa australiana. Il capo dell’agenzia ...

Tsunami travolge l’Indonesia - è ancora allerta : “state lontani dalle spiagge” - imMediate misure di emergenza : Situazione di massima allerta in Indonesia, scossa nella notte da un violento Tsunami originato probabilmente da frane sottomarine seguite a un’eruzione di Anak Krakatau, un’isola vulcanica formatasi dal vulcano Krakatoa. Le autorità indonesiane hanno diramato una allerta invitando i residenti delle zone colpite dallo Tsunami a “stare lontani dalle spiagge“. Lo riferisce la stampa australiana. Il capo dell’agenzia ...

Dal 2019 nuova fase di AdSmart Sky Media. Continua collaborazione con Iccrea : 17 spot, 848.680 visualizzazioni ed un pubblico di oltre 1 milione 300 mila persone nell’arco di un mese. Sono solo alcuni dei numeri della campagna di comunicazione congiunta tra il Gruppo bancario Iccrea e le Banche di Credito Cooperativo del Nord Est, on air a settembre 2018. Gli spot sono stati personalizzati per ogni banca, pensati per diversa clientela e provincia di appartenenza e, grazie alla collaborazione con Sky, sono stati ...

Barbara D'Urso - Paola Perego dal palco in Albania : 'Te lo devo dire col cuore' - regina di Mediaset bocciata : 'Te lo devo dire col cuore'. Paola Perego sembra un po' in difficoltà sul palco di Dance with me Albania , versione locale di Ballando con le stelle . La padrona di casa Alketa Vejsiu , in perfetto ...

Mourinho esonerato dal Manchester United a sorpresa e con effetto imMediato : esonerato José Mourinho. Dopo le recenti polemiche e i risultati non particolarmente brillanti il Manchester United ha licenziato a sorpresa e con effetto immediato il tecnico...

Pomeriggio 5 sospeso dal palinsesto Mediaset : ecco quando ritorna in onda Barbara D'Urso : In occasione delle festività natalizie, la seguitissima trasmissione di Canale 5 si prende una pausa.

Conte va in visita privata dal Papa. E gli regala la Divina ComMedia : La notizia della visita privata, annunciata dalla sala stampa vaticana. Probabile scambio d’opinioni sull’accoglienza degli stranieri nel nostro Paese. Accomiatandosi il premier anticipa gli auguri di compleanno a Francesco

I canali Mediaset tornano su Sky dal 2 gennaio 2019 : Nuovo accordo Mediaset-Sky. Dopo il ritorno di Canale 5 sulla piattaforma di Murdoch nello scorso settembre, il sito Digital-News.it ha rivelato che dal 2 gennaio 2019 Italia 1, Rete 4 e tutte le altre reti tematiche del Biscione potranno essere visibili dagli abbonati al satellite e possessori di decoder Sky HD, MySky o Sky Q. Canale 5 torna su Sky prosegui la letturaI canali Mediaset ...

I canali Mediaset visibili su Sky dal 2 gennaio 2019 : Mediaset La strategia di Mediaset di portare i propri canali generalisti e tematici su tutte le piattaforme free e pay continua con il ritorno sulle frequenze di Sky, abbandonate quando tra le due aziende correva tutt’altro che buon sangue. I tempi in cui il Biscione chiedeva – senza successo – di essere pagato dalla tv satellitare per i diritti di ritrasmissione sono ormai lontani. Dopo TgCom24 e Canale 5, riaccesa dallo ...

I canali Mediaset tornano su Sky dal 2 gennaio 2019 : Mediaset La strategia di Mediaset di portare i propri canali generalisti e tematici su tutte le piattaforme free e pay continua con il ritorno sulle frequenze di Sky, abbandonate quando tra le due aziende correva tutt’altro che buon sangue. I tempi in cui il Biscione chiedeva – senza successo – di essere pagato dalla tv satellitare per i diritti di ritrasmissione sono ormai lontani. Dopo TgCom24 e Canale 5, riaccesa dallo ...

Problema quota cento : Merkel Media con Roma - ma è preoccupata dal superamento della Fornero : Un colloquio di mezz'ora stamane al primo piano dell'Hotel Amigo in centro a Bruxelles, dove alloggiano entrambi, in questi giorni di consiglio europeo ma soprattutto di trattative tra Italia e Ue sulla manovra. Angela Merkel tende la mano a Giuseppe Conte, che con il bilaterale con la Cancelliera entra nel vivo dei negoziati sul nuovo documento di bilancio presentato al presidente della Commissione Jean Claude Juncker mercoledì scorso. ...