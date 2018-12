Mascherato e con la croce Tutte le fotografie del Bob Dylan meno noto

ilgiornale

(Di venerdì 28 dicembre 2018) "Come soggetto fotografico,era il migliore. Bastava puntargli addosso l'obiettivo e le cose semplicemente accadevano. Abbiamo avuto un buon rapporto e lui era disposto a provare qualsiasi cosa". Questo il commento del fotografo Jerry Schatzberg alle centinaia di foto - alcune inedite e altre rarissime - pubblicate nel bellissimo libro/Schatzberg (Skira, pagg. 262, euro 55). Sono foto del 1965, quandoera uscito dalle cantine del Greenwich Village (dove tra l'altro aveva accompagnato bluesmen come John Lee Hooker) ed era all'apice del successo. Trae Schatzberg fu un colpo di fulmine... Il fotografo lo seguiva dappertutto egli permise anche di entrare nello studio dove stava registrando l'epico Highway 61 Revisited, che conteneva quella Like a Rolling Stone che cambiò il volto del folk. Inoltre ci sono gli scatti del "making of" di Blonde On Blonde, uno ...