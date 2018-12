Marocco | decapitata turista 24enne | il delitto nello stesso luogo dove hanno ucciso le

Scoperta shock in Marocco - ragazza di 24 anni decapitata in una nota località sciistica : Il macabro rinvenimento è avvenuto nella mattinata di venerdì a Ifrane, località sciistica sui monti del Medio Atlante, nel nord del Marocco. La Scoperta è avvenuta per caso in un'area non abitata nei pressi di una strada e ha sconvolto i residenti dopo i fatti che hanno portato all'assassinio delle due giovani turiste scandinave in Marocco.Continua a leggere