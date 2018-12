Mario Oliverio | il tribunale del riesame conferma l’obbligo di dimora per il governatore

Mario Oliverio indagato per corruzione : Il presidente della Regione Calabria aveva già ricevuto un obbligo di dimora con l'accusa di abuso d'ufficio. L'inchiesta riguarda alcuni appalti gestiti dalla Regione Calabria -

Mario Oliverio indagato per corruzione : si aggrava la posizione del governatore della Regione Calabria : Si aggrava la posizione di Mario Oliverio nell’inchiesta su appalti e favori condotta dalla procura di Catanzaro. Il governatore della Regione Calabria, già accusato di abuso d’ufficio, è ora indagato anche per corruzione. I magistrati guidati dal procuratore Nicola Gratteri hanno notificato un nuovo avviso di garanzia dopo quello dello scorso 17 dicembre, giorno in cui il giudice per le indagini preliminari aveva emesso nei ...

Mario Oliverio indagato - la Dda aveva chiesto i domiciliari. Il presidente : “Accuse infamanti - sciopero della fame” : La Dda di Catanzaro aveva chiesto gli arresti domiciliari per il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Il gip Pietro Caré ha accolto la misura cautelare ma ha disposto nei confronti del politico calabrese l’obbligo di dimora nel comune dove risiede, a San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Oliverio è accusato di abuso d’ufficio nella gestione di alcuni appalti importanti come l’aviosuperficie di Scalea e l’impianto sciistico ...

