Mariah Carey | non indovinerai mai quanti milioni di dollari ha guadagnato grazie a “All I

All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey è ancora un inno di Natale capace di infrangere record dopo 24 anni (video) : Visto che ogni anno le sue note cominciano a risuonare un po' ovunque già da fine novembre ormai da 24 anni, non è una sorpresa che All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey sia capace ancora oggi di infrangere record di gradimento. Dal 1994 il brano natalizio diventato inno delle feste in tutto l'Occidente ha battuto diversi record, l'ultimo in ordine di tempo su Spotify: con 10,82 milioni di ascolti in streaming in 24 ore è adesso la ...

Canzoni di Natale/ Video - non solo All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey : la playlist delle feste : Canzoni di Natale, Video: non solo All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, la playlist delle feste con classici ed evergreen

Il «format» Mariah Carey : Mariah Carey è un mondo a parte. Voce stellare, cinque ottave,, popolarità globale, repertorio imbalsamato, ha focalizzato un «format» musicale che solo lei riesce a rappresentare a questi livelli: ...

Lady Gaga come Whitney Houston e Mariah Carey - video del mash-up tra I’ll Never Love Again - I Will Always Love You e Without You : Da quando la colonna sonora di A Star Is Born è stata rilasciata insieme al film ed è arrivata ai vertici delle classifiche, i paragoni tra Lady Gaga e Whitney Houston per quella scena finale sulle note di I'll Never Love Again si sono sprecati. In tanti hanno paragonato il finale del remake di È nata una stella con l'esecuzione del brano più popolare della Houston nel film Bodyguard, I Will Always Love You, ma altri hanno paragonato Gaga ...

Mariah Carey - il 16 novembre nuovo album 'Caution' : Mariah Carey, che ha appena pubblicato il brano 'The Distance' feat. Ty Dolla $ign, ha annunciato l'uscita del nuovo album 'Caution', il quindicesimo della sua carriera, prevista per il 16 novembre ...