Manovra | opposizione abbandona capigruppo

Manovra - OK DELLA COMMISSIONE CAMERA/ Ultime notizie - opposizione sul piede di guerra : ricorso alla consulta : MANOVRA alla CAMERA: rush finale. Ultime notizie, approvazione entro il 29 dicembre. Conte: "A giorni decreto per quota 100 e reddito di cittadinanza"

Manovra alla Camera : rush finale/ Ultime notizie - approvazione entro il 29 - opposizione sul piede di guerra : Manovra alla Camera: rush finale. Ultime notizie, approvazione entro il 29 dicembre, opposizione sul piede di guerra pronta alla protesta

Manovra - bagarre in Senato : posta la fiducia. L'opposizione insorge : «Vergogna» : bagarre nell'Aula del Senato dopo la votazione sul calendario dei lavori. La confusione era tale, con la protesta del Pd, che la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha dovuto sospendere la...

Manovra - bagarre in Senato : posta la fiducia. L'opposizione insorge : «Vergogna» : ?ROMA Due fiducie chieste al Senato in un giorno solo, alle 16 e alle 19. Il maxi-emendamento cambiato in corso d?opera anche dopo la «bollinatura» della Ragioneria dello Stato....

Manovra - bagarre in Senato : posta la fiducia. L'opposizione insorge : 'Vergogna' : In un percorso accidentato che lascia strascichi anche nel governo, con nuovi attacchi del M5s ai tecnici del ministero dell'Economia e della Ragioneria, difesi dalla Lega. Il 'maxiemendamento' alla ...

Manovra - bagarre in Senato : posta la fiducia. L'opposizione insorge : «Vergogna» : bagarre nell'Aula del Senato dopo la votazione sul calendario dei lavori. La confusione era tale, con la protesta del Pd, che la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha dovuto sospendere la...

Manovra - bagarre in Senato : posta la fiducia. L'opposizione insorge : «Vergogna» : bagarre nell'Aula del Senato dopo la votazione sul calendario dei lavori. La confusione era tale, con la protesta del Pd, che la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha dovuto sospendere la...

Manovra - bagarre in Aula : posta la fiducia. L'opposizione insorge : «Vergogna» : bagarre nell'Aula del Senato dopo la votazione sul calendario dei lavori. La confusione era tale, con la protesta del Pd, che la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha dovuto sospendere la...

Manovra - bagarre in Aula : posta la fiducia. L'opposizione insorge : «Vergogna» : bagarre nell'Aula del Senato dopo la votazione sul calendario dei lavori. La confusione era tale, con la protesta del Pd, che la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha dovuto sospendere la...

Manovra - bagarre in Aula : posta la fiducia. L'opposizione insorge : «Vergogna» : bagarre nell'Aula del Senato dopo la votazione sul calendario dei lavori. La confusione era tale, con la protesta del Pd, che la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha dovuto sospendere la...

Manovra - ok dalla Commissione Bilancioal maxiemendamento : fuori l'opposizione | Posto voto di fiducia : countdown Senato | Nuovo rinvio : voto dopo mezzanotte : Si allungano i tempi alla Camera: la Manovra sarà in Commissione il 27 dicembre, per approdare in Aula il 28 ed essere varata entro il 29. Il presidente Fico: "Il Parlamento deve rimanere centrale"

Manovra - ok al maxiemendamento in commissione : opposizione abbandona : Situazione paradossale al Senato, con la seduta d'aula che doveva riprendere alle 16. In realtà si viaggia con due ore abbondanti di ritardo a causa del protrarsi dell'esame in...

Manovra - c’è il testo ma è caos in commissione : “Va cambiato ancora”. Opposizione protesta. E Fico : “Poco tempo? E’ vero” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

La corsa ad approvare la Manovra ha fatto infuriare l'opposizione : Arriverà stanotte il secondo via libera alla manovra. L’Aula del Senato voterà a mezzanotte la fiducia che il governo metterà a un maxi emendamento con le modifiche concordate con l’Europa. Lo ha stabilito la Capigruppo di Palazzo Madama nel pieno di un pomeriggio carico di tensione, che ha visto i rappresentanti del Partito democratico e di Leu abbandonare i lavori della commissione Bilancio. Una decisione ...