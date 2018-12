Manovra,Fico:Camera lavori diversamente

: Manovra, bagarre alla Camera: Fico sospende la seduta e convoca conferenza dei capigruppo [news aggiornata alle 11:… - repubblica : Manovra, bagarre alla Camera: Fico sospende la seduta e convoca conferenza dei capigruppo [news aggiornata alle 11:… - ivanscalfarotto : Mentre i nostri governanti giocano goffamente a #Monopoli, il Parlamento rischia di non poter esaminare la manovra… - Antoska1973 : RT @BeaLorenzin: @Roberto_Fico non fa votare L’ aula perché non ci sono #deputati della #maggioranza. Mettono #Italia in mutande ma poi non… -

Bagarre alladopo l'arrivo in Aula della.Le opposizioni sono insorte perchè, a loro avviso,non è stato concesso l'esame degli oltre 350emendamenti e hanno chiesto l'intrevento del presidente di Montecitorio,. "Non posso entrare fino in fondo nel merito della organizzazione deidella Commmissione Bilancio, ma auspico un dibattito grosso e sostanziale e che il lavoro sia fatto dal Parlamento in modo diverso", ha replicato,intervendendo nell'Aula della.(Di venerdì 28 dicembre 2018)