Manovra, votato mandato a relatore

: Il governo gialloverde continua a umiliare le istituzioni. La manovra fantasma andrà direttamente in Aula con un ma… - FrancescoBonif1 : Il governo gialloverde continua a umiliare le istituzioni. La manovra fantasma andrà direttamente in Aula con un ma… - SimonaMalpezzi : Abbiamo abbandonato la commissione perché in una settimana non abbiamo visto né votato nulla. Perché quelli delle b… - antoniomisiani : VERGOGNA In Senato la commissione #bilancio è rinviata a domani. In 4 giorni, non un emendamento è stato votato in… -

La Commissione Bilancio deLLa Camera ha approvato, con i voti della maggioranza M5S-Lega, ilalsulla, che è attesa in mattinata nell'Aula di Montecitorio. Pd e Forza Italia hannocontro. L'opposizione in Commissione ha protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere ne' votare" i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di Bilancio(Di venerdì 28 dicembre 2018)