Manovra | tagli a imprese e istruzione In 3 anni previsti 9 miliardi in meno Live

Economia : Pan - Confindustria - a 'Il Sole 24 Ore' - la Manovra taglia ossigeno alle imprese : Roma, 28 dic 09:40 - , Agenzia Nova, - Non possiamo togliere l'ossigeno al Sud proprio quando si cominciava a respirare. Stefan Pan, vice presidente di Confindustria e presidente... , Res,

Manovra - tagli a imprese e istruzione In 3 anni previsti 9 miliardi in meno : Con le nuove deroghe il costo delle pensioni vola oltre «quota 100 miliardi». Più fondi per le famiglie e il sociale, ma anche per il bilancio Ue. meno risorse per immigrazione, beni culturali e soccorso civile

Manovra - Tria in commissione Bilancio : “Evitata procedura Ue disastrosa. No tagli agli investimenti : restano 15 miliardi” : La procedura d’infrazione sarebbe stata “disastrosa”. L’ammissione del governo arriva attraverso le parole del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, durante l’audizione nella commissione Bilancio della Camera durante la quale il titolare del Tesoro ha difeso l’impostazione spiegando che l’attuale versione, in via di approvazione definitiva, “riduce la spesa corrente nel 2019 e non lo fa a ...

Manovra - l'Italia taglia i fondi all'Onu per 32 milioni all'anno : Siamo gli ottavi finanziatori al mondo, prima ancora di Russia, 75 milioni, e Canada, 71 milioni,. ll secondo canale di finanziamento è quello relativo alle missioni di pace, per cui l'Italia ...

Manovra - altro tradimento sulle pensioni : gli assegni che vengono tagliati a sorpresa : sulle «pensioni d'oro» era stata fatta una promessa. «Il nostro ricalcolo», aveva detto Luigi Di Maio parlando del taglio degli assegni, «si basa su un calcolo oggettivo ed un principio: quanto i pensionati dovrebbero prendere di pensione in base ai contributi versati». La decurtazione, dunque, dove

[Il commento] Manovra - raffica di assunzioni nei ministeri ma Sud in ginocchio per i tagli agli sgravi : ...alle tre di sabato notte e che sarà discusso alla Camera il 27 dicembre ha infatti disposto uno stanziamento di 2 milioni e 700 mila euro per l'assunzione di 20 dirigenti al Ministero dell'Economia e ...

Dai tagli alle nuove tasse. Ecco la stangata del 2019 con la Manovra : La manovra appena varata al Senato cambierà diversi aspetti della nostra vita da contribuenti nell'anno che sta per arrivare. Dopo un lunghissimo braccio di ferro con Bruxelles è arrivato il semaforo ...

In Manovra tagli alle pensioni d'oro - paletti per le assunzioni nella P.a. 'saldo e stralcio' delle cartelle : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

Manovra - Giorgia Meloni : 'Il taglio del contributo pubblico all'editoria è un suicidio del governo' : Caro direttore, come giustamente sottolinea da giorni Libero , questa Manovra economica sconclusionata, tutta tasse e dilettantismo, contiene una vera e propria follia nella follia . Mi riferisco al ...

Manovra : via libera dal Senato. Confermati i tagli all'editoria - : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle liquidazioni bancarie degli ultimi anni potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'economia per ottenere il ...

Manovra - Salvini : battaglia non finita ma governo ha le palle : Roma, 23 dic., askanews, - Sulla Manovra 'la battaglia l'abbiamo fatta, ma non è finita'. Sicuramente 'non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola' e dimostrato ...

