Manovra | Pd scatenato contro Fico | scoppia la bagarre Deputati dem e FdI placcati dai

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Dopo la richiesta di votare lo stop dell’Aula e tenere una capigruppo sui tempi di esame della legge di Bilancio, è arrivato in Aula il presidente Roberto, che ha iniziato a rispondere alle obiezioni dell’opposizione sul fatto che ieri in commissione Bilancio sia stato votato il mandato al relatore sullasenza che un solo emendamento al testo venisse esaminato. Ma il Pd ha cominciato a rumoreggiare, reclamando subito il voto sullo stop dei lavori per tenere la capigruppo e contando sul fatto che in Aula non ci fossero moltidi maggioranza.prova a parlare, ma viene interrotto continuamente dalle urla di Pd e FdI e di Renato Brunetta. Ribadisce che quanto fatto dal presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi “risponde a una prassi consolidata” in diversi precedenti, e ricorda di aver già concesso un ampliamento dei tempi per la discussione ...