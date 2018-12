agi

: Manovra: Pd deposita ricorso alla Consulta. Violata la Costituzione: 'Questa mattina, attraverso il nostro collegio… - fisco24_info : Manovra: Pd deposita ricorso alla Consulta. Violata la Costituzione: 'Questa mattina, attraverso il nostro collegio… - DiariPolitici : Manovra, domani il PD deposita il ricorso alla Corte Costituzionale -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) "Questa mattina, attraverso il nostro collegio di avvocati, abbiamo depositato il ricorsoper violazione della, un ricorso che noi riteniamo importante, essenziale, molto grave, per ciò che è successo in queste settimane, prima al Senato e poiCamera, sulla legge di bilancio". Lo ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci. "Quello che si e' raccontato sull'atteggiamento di governo e maggioranza - ha proseguito - non è sufficiente per far capire fino in fondo la gravità dei fatti. Noi avevamo fatto una proposta, rispettosa dei tempi, per conoscere il maxiemendamento, ma c'è stata la volontà precisa di impedire al Parlamento di conoscere cosa si stesse votando. Questa cosa - ha detto ...