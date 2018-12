"Manovra non scritta dall'UeGoverno? No litigi - ma amalgama" : Il discorso di fine anno di Giuseppe Conte: "Manovra populista perché coerente con gli impegni presi. Facciamo tutto alla luce del sole. Incontrerò i cittadini con onori capi di Stato" Segui su affaritaliani.it

Conte : 'Non è vero che la Manovra sia stata scritta dall'Ue' Diretta : 'I fondamentali del sistema economico italiano sono solidissimi, certo abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del Mondo e ...

Ires al non-profit in Manovra - dietrofront del governo : 'La norma cambierà' : Le iniziative di solidarietà degli enti non-profit, anche alla luce del principio di sussidiarietà, rappresentano uno strumento essenziale per un'efficace politica di inclusione sociale e di ...

Manovra - Tria : 'Abbiamo ridotto la spesa ma non gli investimenti - il reddito di cittadinanza arriverà da aprile' : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno ...

Manovra alla Camera - Forza Italia : “Non la voteremo”. Tajani : “Il Governo ha sbagliato” : Manovra, via alla Camera ma non tutti sono d’accordo, Forza Italia pronta a non votare La Commissione Bilancio della Camera ha avviato la terza lettura della Manovra, dopo il via libera del Senato. Dall’esame della Commissione non sono attese modifiche, in modo da far arrivare il testo in Aula venerdì mattina, con il via libera finale atteso per sabato 29 dicembre. La Legge di bilancio deve essere necessariamente approvata entro il ...

Manovra - Tria in commissione : miglior risultato possibile. Di Maio : cambieremo Ires su non profit : In vista dell’ok definitivo al ddl di bilancio le opposizioni danno battaglia. Fi e Pd chiedono più tempo per esaminare il testo e valutano colloquio con Mattarella. I dem annunciano ricorso alla Consulta: il governo Conte ha palesemente violato la Carta...

Manovra - Tria : "Con Ue miglior accordo possibile" | Abbiamo ridotto la spesa ma non gli investimenti" : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno non cambia "impianto e impatto della riforma"

Manovra - se non la approvassero in tempo? Lo scenario : addio Luigi Di Maio - perché l'occasione è enorme : Meglio tardi che mai, prima che si facciano altri danni irreparabili all' economia e alle istituzioni e che il prezzo da pagare diventi troppo alto, come il commissariamento dell' Italia da parte ...

Manovra - Forza Italia : Camere umiliate - non prenderemo parte al voto : I deputati di Forza Italia in commissione Lavoro alla Camera commentano la legge di Bilancio in via di approvazione. "Siamo stati chiamati ad esaminare per la seconda volta in fretta e furia una legge ...