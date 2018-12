Manovra | la Camera avvia la terza lettura Opposizione all' attacco

Manovra - bagarre alla Camera : seduta sospesa per ore - poi Fico riesce a placare gli animi : E' partita con una bagarre nell'Aula alla Camera l'esame della Manovra. La seduta è stata sospesa a lungo e il presidente Roberto Fico ha convocato la conferenza dei capigruppo. Emanuele Fiano, Pd, e ...

Manovra - ultimo miglio con bagarre alla Camera. Pd e Forza Italia protestano in aula contro i tempi ristretti imposti dal governo : Ore 10, emiciclo di Montecitorio. Il deputato del Pd Emanuele Fiano tuona contro il presidente della Camera Roberto Fico: "Non è mai successo che si arrivasse a una terza lettura della legge di bilancio senza che si esaminassero i relativi emendamenti". È l'ultimo miglio della Manovra ed è un ultimo miglio di proteste. È un déjà-vu di quello che è successo pochi giorni fa al Senato. Le opposizioni ...

Manovra - Fico : Camera lavori diversamente : 11.35 Bagarre alla Camera dopo l'arrivo in Aula della Manovra.Le opposizioni sono insorte perchè, a loro avviso,non è stato concesso l'esame degli oltre 350emendamenti e hanno chiesto l'intrevento del presidente di Montecitorio,Fico. "Non posso entrare fino in fondo nel merito della organizzazione dei lavori della Commmissione Bilancio, ma auspico un dibattito grosso e sostanziale e che il lavoro sia fatto dal Parlamento in modo diverso", ha ...

Manovra - bagarre alla Camera e insulti tra Pd e M5s. Borghi (Lega) a deputato dem : “Che fa - mette le mani addosso?” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel rispondere alle domande dei deputati della commissione Bilancio, lamenta di essere stato “massacrato”. E il Pd, con Enrico Borghi, inizia a protestare, difendendo il ruolo del Parlamento. Chiedono di intervenire anche i dem Luigi Marattin e Maria Elena Boschi. Ma l’atmosfera si surriscalda, fino a richiedere l’intervento degli assistenti parlamentari, quando il deputato M5s, ...

La Manovra arriva in aula alla Camera : Il Pd presenterà il suo ricorso alla Consulta contro la legge di Bilancio. Conferenza stampa anche di +Europa per denunciare le violazioni costituzionali dell’iter legislativo