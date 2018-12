Manovra in aula alla Camera | ok commissione in notturna nel caos

La Manovra arriva in aula alla Camera : Il Pd presenterà il suo ricorso alla Consulta contro la legge di Bilancio. Conferenza stampa anche di +Europa per denunciare le violazioni costituzionali dell’iter legislativo

La Manovra arriva in aula alla Camera tra le proteste delle opposizioni : Con la promessa del governo di cambiare le norme che aumentano l'Ires agli enti non profit, nella notte la commissione Bilancio della Camera ha approvato, con i voti della maggioranza M5s-Lega, il ...

[Il commento] La Manovra in aula - blindata - per il voto finale. Ma è piena di errori - "recessiva" e con meno investimenti : "Magari facciamo anche le 2 del mattino ma stanotte qui chiudiamo e domani si va in aula. Poi fiducia e sabato il via libera finale". Claudio Borghi, il presidente leghista della Commissione Bilancio ...

Manovra - il piano di Matteo Salvini per smontare le follie del M5s : verso il clamoroso blitz in aula : Segnali di ravvedimento. Voglia di smarcarsi da un alleato che nella Manovra economica ha fatto la parte del leone. La notizia - per ora un' intenzione, in concreto si vedrà - è che per Matteo Salvini la pratica della legge di bilancio non è chiusa. Il testo finale non cambierà, sarà quello votato t

Manovra - Monti ancora all'attacco : "Aula bivacco di senatori esautorati" : Un vero e proprio predicozzo che arriva da un'economista prestato alla politica che, in qualità di premier, non votato dagli italiani,, ha imposto alla sua maggioranza 'artificiale' di votare leggi ...

Manovra - pisolini e gioco a “solitario” : la lunga battaglia dei senatori contro il sonno in Aula : La lunga notte della Manovra a Palazzo Madama mette in difficoltà più di un senatore. Tra le più colpite dalla stanchezza, Paola Binetti, che schiaccia più di un pisolino durante la discussione generale. Molti senatori, per restare svegli si concentrano su smartphone e tablet e alla fine anche Binetti trova un rimedio contro il sonno: una bella partita a ‘solitario‘ tenendo il suo tablet sotto la scrivania, al riparo da occhi ...