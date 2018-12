Manovra | il Pd deposita ricorso alla Corte Costituzionale

Manovra - il Pd ha depositato il ricorso alla Corte Costituzionale : Roma, 28 dic., askanews, - I costituzionalisti del Pd hanno depositato alla Corte Costituzionale il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti del Governo per violazione dell'articolo 72 ...

Manovra - Pd deposita ricorso a Consulta : 14.46 "Questa mattina, attraverso il nostro collegio di avvocati,abbiamo depositato il ricorso alla Consulta per violazione della Costituzione, un ricorso che noi riteniamo importante, essenziale, molto grave, per ciò che è successo in queste settimane, prima al Senato e poi alla Camera, sulla legge di bilancio". Così il capogruppo Pd al Senato Marcucci. "Questa Manovra -dice il presidente dem Orfini- è stata portata avanti con un metodo ...