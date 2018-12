Manovra | il governo taglia 4 miliardi alla scuola e i fondi per gli insegnanti di sostegno

Manovra - pensionati in piazza : "Non siamo il bancomat del governo" : MILANO - I pensionati scendono in piazza da Nord a Sud contro il governo per il taglio delle rivalutazioni degli assegni previste dal maxiemendamento alla Manovra approvato al Senato. 'Ancora una ...

Manovra - ultimo miglio con bagarre alla Camera. Pd e Forza Italia protestano in aula contro i tempi ristretti imposti dal governo : Ore 10, emiciclo di Montecitorio. Il deputato del Pd Emanuele Fiano tuona contro il presidente della Camera Roberto Fico: "Non è mai successo che si arrivasse a una terza lettura della legge di bilancio senza che si esaminassero i relativi emendamenti". È l'ultimo miglio della Manovra ed è un ultimo miglio di proteste. È un déjà-vu di quello che è successo pochi giorni fa al Senato. Le opposizioni ...

"Manovra non scritta dall'UeGoverno? No litigi - ma amalgama" : Il discorso di fine anno di Giuseppe Conte: "Manovra populista perché coerente con gli impegni presi. Facciamo tutto alla luce del sole. Incontrerò i cittadini con onori capi di Stato" Segui su affaritaliani.it

"Manovra non scritta dall'UeGoverno? No litigi - ma amalgama" : Il discorso di fine anno di Giuseppe Conte: "Manovra populista perché coerente con gli impegni presi. Facciamo tutto alla luce del sole. Incontrerò i cittadini con onori capi di Stato" Segui su affaritaliani.it

Conte : " Non è vero che la Manovra sia stata scritta dall'Ue. Rivendico natura populista del Governo" : "I fondamentali dell'economia italiana sono solidissimi', ha osservato, "certo abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del ...

Giuseppe Conte - conferenza stampa fine anno/ Diretta streaming video - discorso Premier : Manovra - Governo e.. : conferenza stampa di fine anno del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e Diretta streaming video da Palazzo Chigi. Manovra, Governo e..

"Governo populista - niente lobbyManovra fedele agli impegni presi" : Il discorso di fine anno di Giuseppe Conte: "Manovra populista perché coerente con gli impegni presi. Facciamo tutto alla luce del sole. Incontrerò i cittadini con onori capi di Stato" Segui su affaritaliani.it

Manovra : Conte - in continuità con impegni di governo innovativo : 'L'occasione per una riflessione per un primo bilancio dopo vari mesi di governo, una esperienza di governo innovativa che scandisce un significativo mutamento di pass della politica italiana'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno. 'Le forze politiche si sono presentate in campagna elettorale assumendosi degli ...

Manovra : Conte - in continuità con impegni di governo innovativo : "L'occasione per una riflessione per un primo bilancio dopo vari mesi di governo, una esperienza di governo innovativa che scandisce un significativo mutamento di pass della politica italiana". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno. "Le forze politiche si sono presentate in campagna elettorale assumendosi degli impegni, formando un governo dopo un lungo processo di ...

Retromarcia del governo sulla tassa ai no profit. Oggi la Manovra alla Camera : La Commissione Bilancio ha approvato il mandato al relatore sulla legge di bilancio. Intanto sull'aumento dell'Ires per gli enti di volontariato il premier Conte rassicura.'è stato un errore, sarà ...

Manovra al rush finale - ma il Governo fa retromarcia sul no profit : Ma, dopo le critiche arrivate dal mondo cattolico e da tutto il vasto settore del no profit, il vicepremier grillino Luigi Di Maio ha annunciato: "Cambieremo questa norma. Volevamo punire chi fa ...

Ires per no-profit in Manovra - il governo fa dietrofront | Conte e Di Maio assicurano : "La norma cambierà" : Il premier Conte e ii due vice che "si impegnano a una correzione" nel primo provvedimento utile. Venerdì l'atto finale della legge di bilancio

Ires al non-profit in Manovra - dietrofront del governo : 'La norma cambierà' : Le iniziative di solidarietà degli enti non-profit, anche alla luce del principio di sussidiarietà, rappresentano uno strumento essenziale per un'efficace politica di inclusione sociale e di ...

Manovra alla Camera - Forza Italia : “Non la voteremo”. Tajani : “Il Governo ha sbagliato” : Manovra, via alla Camera ma non tutti sono d’accordo, Forza Italia pronta a non votare La Commissione Bilancio della Camera ha avviato la terza lettura della Manovra, dopo il via libera del Senato. Dall’esame della Commissione non sono attese modifiche, in modo da far arrivare il testo in Aula venerdì mattina, con il via libera finale atteso per sabato 29 dicembre. La Legge di bilancio deve essere necessariamente approvata entro il ...