Manovra | Fico | no al Colle l' 1 1

Manovra - botte e insulti alla Camera : Emanuele Fiano impazzisce - Roberto Fico interrompe la seduta : alla Camera finisce ancora a botte. Quelle vere. Contro il governo, furibonde le opposizioni: "Hanno impedito l'esame degli emendamenti", hanno tuonato riferendosi all'iter con cui l'esecutivo vuole approvare in fretta e furia la Manovra. Sulle barricate, in particolare, Forza Italia e Pd per il fat

Manovra - Pd scatenato contro Fico : scoppia la bagarre. Deputati dem e FdI placcati dai commessi : urla e parolacce : Dopo la richiesta di votare lo stop dell’Aula e tenere una capigruppo sui tempi di esame della legge di Bilancio, è arrivato in Aula il presidente Roberto Fico, che ha iniziato a rispondere alle obiezioni dell’opposizione sul fatto che ieri in commissione Bilancio sia stato votato il mandato al relatore sulla Manovra senza che un solo emendamento al testo venisse esaminato. Ma il Pd ha cominciato a rumoreggiare, reclamando subito il voto sullo ...

Manovra - Fico : Camera lavori diversamente : 11.35 Bagarre alla Camera dopo l'arrivo in Aula della Manovra.Le opposizioni sono insorte perchè, a loro avviso,non è stato concesso l'esame degli oltre 350emendamenti e hanno chiesto l'intrevento del presidente di Montecitorio,Fico. "Non posso entrare fino in fondo nel merito della organizzazione dei lavori della Commmissione Bilancio, ma auspico un dibattito grosso e sostanziale e che il lavoro sia fatto dal Parlamento in modo diverso", ha ...

Manovra - bagarre alla Camera : Fico sospende la seduta : Scoppia la bagarre alla Camera prima che inizi l'esame della Manovra. La seduta è stata sospesa, e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. Emanuele Fiano (Pd)...

Manovra - Pd : "Fico deve intervenire" : 10.15 Opposizioni all'attacco del governo nell'Aula della Camera, con interventi sull'ordine dei lavori prima dell'inizio della discussione generale sulla Manovra. "Mai è accaduto che si arrivasse ad una terza lettura della Legge di Bilancio senza che si esaminassero i relativi emendamenti", ha denunciato Fiano del Pd, chiedendo l'intervento del presidente della Camera, Fico, "contro questo vulnus". "Qui si mortifica il Parlamento e si viola ...

Manovra - c’è il testo ma è caos in commissione : “Va cambiato ancora”. Opposizione protesta. E Fico : “Poco tempo? E’ vero” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Manovra - saldo e stralcio cartelle per chi è in difficoltà : tutte le misure : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla...

Manovra - tutte le misure Iva al 4% sui cracker - saldo e stralcio per chi è in difficoltà : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla ...

Manovra : Fico - non è dettata dall'Ue : ANSA, - NAPOLI, 22 DIC - "Io penso che ci sia stata, da questo punto di vista, una trattativa, un dialogo e non una dettatura". Così il presidente della camera, Roberto Fico, risponde così, a Napoli, ...

Manovra - Fico : 'Il Parlamento è e deve rimanere centrale' : In attesa della fiducia sulla Manovra, il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea l'importanza del Parlamento. "Molti si lamentano del fatto che la legge non è stata discussa dal Parlamento ...

Manovra - Fico : il Parlamento è centrale : 12.50 "Molti si lamentano del fatto che la legge non è stata discussa dal Parlamento e hanno ragione, ma ciò non succede solo da oggi". Lo ha detto il presidente della Camera, Fico, parlando del "rapporto difficile tra governo e Camere, sempre esistito". "Noi- dice- dobbiamo far sì che questa cosa non succeda più" perché "Il Parlamento è e deve rimanere centrale"."Le istituzioni ci sono, sono forti, sono istituzioni repubblicane ben ...

La Manovra e Trump mettono in difficoltà Piazza Affari : Milano. Le vendite continuano a colpire i mercati europei dopo la chiusura in rosso di ieri di Wall Street e la giornata contrastata per le piazze asiatiche: a Milano il Ftse Mib perde lo 0,92 per cento dopo le prime due ore di negoziazione, con il calo maggiore fra i principali mercati europei. In

Manovra - lo sfregio del grillino Fico al leghista Borghi : l'accusa infamante in aula - la reazione brutale : Quando mancano meno di venti giorni utili per approvare la legge di Bilancio, il dato certo è che nella maggioranza Lega-M5s regna il caos più totale. L'ultimo scontro tra il leghista Claudio Borghi e ...

Manovra - Tria : “Crescita Ue rallenta - si parli di questo. Attacchi all’Italia? Perché molti hanno difficoltà politiche interne” : L’Italia non ha intenzione di cambiare la Manovra di bilancio per il 2019, ma il dialogo con la Commissione europea prosegue per evitare uno scontro “che non ha ragione di esistere”. Anche Perché non ci sono pregiudizi anti-italiani, semmai “posizioni di alcuni Paesi molto rigide sulla politica economica che non condivido. C’è la posizione non dico ufficiale, ma quasi, che le politiche fiscali espansive si adottano solo quando si è ...