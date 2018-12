Manovra | crescita rivista all' 1% Scommetto che sarà robusta

Manovra - si tratta ancora con la Ue sul deficit strutturale. Sul tavolo spese eccezionali e crescita in rallentamento : Roma e Bruxelles non hanno ancora trovato un accordo che consenta di evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo. Se la tratta tiva con la Ue va per le lunghe nonostante il dietrofront del governo sul deficit /pil, è perché al centro del negoziato non c’è l’indebitamento nominale ma quello strutturale. Cioè la differenza tra entrate e spese dello Stato al netto del ciclo economico e delle misure una tantum legate a ...

Manovra - “previsione di crescita del pil 2019 tagliata dall’1 - 5 all’1%”. Tria da Conte per definire le modifiche al testo : L’intesa con la Commissione europea per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo non è stata ancora trovata. A cinque giorni dall’annuncio che il governo gialloverde ha accettato di rivedere al ribasso il deficit con cui intende finanziare parte della Manovra per il 2019, da Bruxelles non filtra ottimismo. Al momento la legge di Bilancio non figura nell’ordine del giorno della riunione dei commissari Ue in calendario ...