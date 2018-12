Manovra | Conte | È populista perchè mantiene gli impegni presi

Conte rivenda la 'nostra Manovra populista'. Rimpasto della squadra? 'Forse' : Il bilancio di sette mesi di governo, le emergenze in corso, la manovra economica i temi che verranno affrontati - In Contemporanea con la discussione sulla manovra alla Camera, il presidente del ...

Conte - Manovra senza dibattito?Non ideale : ANSA, - ROMA, 28 DIC - "Mi rendo conto che non si è creata la situazione ideale al Senato, ma c'è la prospettiva di una contrazione forte dei tempi, siamo arrivati in zona Cesarini per il varo della ...

Conte : «Non è una Manovra scritta dall’Ue - non ci saranno più tasse per i cittadini» : Il premier alla conferenza stampa di fine anno: «Rivendico la natura populista della maggioranza che guida il Paese». E poi spiega: «Non è vero che la manovra è stata scritta da Bruxelles»

Conte - conferenza stampa di fine anno : “Manovra scritta in Italia - non in Ue. Non siamo osservati speciali a Bruxelles” : “La manovra in discussione si pone in continuità con gli impegni assunti, continuità e coerenza. In passato si facevano delle promesse, si assumeva il governo e poi di volta in volta le decisioni. Il nostro modus condizionerà qualsiasi futura esperienza di governo“. Nella sua prima conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della legge di bilancio, che è “populista” perché è ...

Conte : " Non è vero che la Manovra sia stata scritta dall'Ue. Rivendico natura populista del Governo" : "I fondamentali dell'economia italiana sono solidissimi', ha osservato, "certo abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del ...

Conte : 'Non è vero che la Manovra sia stata scritta dall'Ue' Diretta : 'I fondamentali del sistema economico italiano sono solidissimi, certo abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del Mondo e ...

Conte : Manovra - tasse aumentano a banche e giganti web non ai cittadini : Roma – Se la pressione fiscale si attestera’ al “42,4%” questo “non significa che stiamo aumentando la pressione fiscale sui cittadini”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno. C’e’ un aumento della tassazione “sulle banche che non potranno dedurre il 10% sulle perdite l’anno prossimo; sulle assicurazioni; c’e’ la web tax per i giganti del web ...

Conte : «Non è vero che la Manovra sia stata scritta dall?Ue» Diretta : «Questo non è il governo delle lobby e dei comitati d'affari», ha detto Conte nella tradizionale conferenza di fine anno rivendicando «la natura populista della...

Giuseppe Conte - conferenza stampa fine anno/ Diretta streaming video - discorso Premier : Manovra - Governo e.. : conferenza stampa di fine anno del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e Diretta streaming video da Palazzo Chigi. Manovra, Governo e..

Giuseppe Conte kamikaze sulla Manovra : "Ecco dove ci porterà" : Alla tradizione conferenza stampa di fine anno, parla il premier, Giuseppe Conte. Ovvia e scontata la difesa della manovra. Meno scontata, invece, la profezia del presidente del Consiglio: "Non è possibile che non si realizzi una crescita robusta. Non posso fare scommesse pubbliche ma l’1% è la sogl

Manovra : Conte - in continuità con impegni di governo innovativo : 'L'occasione per una riflessione per un primo bilancio dopo vari mesi di governo, una esperienza di governo innovativa che scandisce un significativo mutamento di pass della politica italiana'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno. 'Le forze politiche si sono presentate in campagna elettorale assumendosi degli ...

Manovra : Conte - in continuità con impegni di governo innovativo : "L'occasione per una riflessione per un primo bilancio dopo vari mesi di governo, una esperienza di governo innovativa che scandisce un significativo mutamento di pass della politica italiana". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno. "Le forze politiche si sono presentate in campagna elettorale assumendosi degli impegni, formando un governo dopo un lungo processo di ...

Ires per no-profit in Manovra - il governo fa dietrofront | Conte e Di Maio assicurano : "La norma cambierà" : Il premier Conte e ii due vice che "si impegnano a una correzione" nel primo provvedimento utile. Venerdì l'atto finale della legge di bilancio

Manovra - sprint finale con retromarcia sull'Ires. Conte : a gennaio modifiche alla norma : L'annuncio del premier sulla scia delle polemiche e proteste provenienti da Chiesa e Terzo settore. Proteste delle opposizioni che chiedono ulteriori chiarimenti - A gennaio il governo porrà mano alle ...