Manovra | botte e insulti alla Camera | Emanuele Fiano impazzisce | Roberto Fico interrompe

liberoquotidiano

: Alla Camera finisce subito a botte (vere). Manovra, delirio totale in aula: il raptus di Emanuele Fiano e la spediz… - Libero_official : Alla Camera finisce subito a botte (vere). Manovra, delirio totale in aula: il raptus di Emanuele Fiano e la spediz… - notizieoggi_com : L'indiscrezione dal Colle dopo le botte in Senato. Mattarella: manovra, cosa può accadere- - enea2punto0 : @AnselmiDanilo @MassimoMatteu @millynatalizia @FrancoDiena @meb saremo disperati quando questo governo se ne andrà,… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)finisce ancora a. Quelle vere. Contro il governo, furibonde le opposizioni: "Hanno impedito l'esame degli emendamenti", hanno tuonato riferendosi all'iter con cui l'esecutivo vuole approvare in fretta e furia la. Sulle barricate, in particolare, Forza Italia e Pd per il fat