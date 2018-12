Manovra | Borghi Pd infuriato con Fico | “Fazioso e pilatesco Suo comportamento

Manovra - bagarre alla Camera e insulti tra Pd e M5s. Borghi (Lega) a deputato dem : “Che fa - mette le mani addosso?” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel rispondere alle domande dei deputati della commissione Bilancio, lamenta di essere stato “massacrato”. E il Pd, con Enrico Borghi, inizia a protestare, difendendo il ruolo del Parlamento. Chiedono di intervenire anche i dem Luigi Marattin e Maria Elena Boschi. Ma l’atmosfera si surriscalda, fino a richiedere l’intervento degli assistenti parlamentari, quando il deputato M5s, ...

Manovra - flat tax al 7% per i pensionati stranieri che si trasferiscono nei piccoli borghi del Sud : ecco come funziona [ELENCO COMUNI] : Il maxi-emendamento alla Manovra non è ancora formalmente al Senato, ma a Palazzo Madama sono circolate alcune bozze del pacchetto di quasi 300 pagine vengono confermate le misure annunciate dal Governo, con alcune novità. Tra queste c’è la flat tax al 7% per i pensionati stranieri che decidono di trasferirsi al Sud Italia: un provvedimento importante che potrebbe portare migliaia di anziani stranieri a spostarsi nelle nostre Regioni ...

Claudio Borghi stronca la Manovra : 'Se fossi andato io a trattare uscivamo col 4 - 2 per cento' : Alla fine il governo ha ceduto alle richieste di Bruxelles per evitare la procedura di infrazione per l'Italia ma la tensione all'interno dell'esecutivo resta altissima. Pare che la cena in una ...

Manovra - lo sfregio del grillino Fico al leghista Borghi : l'accusa infamante in aula - la reazione brutale : Quando mancano meno di venti giorni utili per approvare la legge di Bilancio, il dato certo è che nella maggioranza Lega-M5s regna il caos più totale. L'ultimo scontro tra il leghista Claudio Borghi e ...

Manovra - in commissione Borghi mette all'asta gli emendamenti : 'Adesso mettiamo in vendita della Scuola del Bronzino, un dipinto ad olio..' dice Borghi annunciando l'esame all'emendamento dell'articolo successivo, il 31.2, che per la cronaca è stato ritirato.

Manovra - 54 emendamenti M5s-Lega alla Camera. Il leghista Borghi : “Di reddito e riforma pensioni se ne parla al Senato” : Sono 54 gli emendamenti M5s-Lega alla Manovra depositata nelle scorse ore alla Camera: 15 del governo e 39 dei relatori. Non ci sono quelli che riguardano reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni. “I termini sono scaduti”, ha detto il presidente leghista della Commissione Bilancio a Montecitorio Claudio Borghi, “quindi, per trattare i due pilastri dalla Manovra a questo punto se me parla al Senato”. In Manovra, ...

Manovra - Borghi : “Se Commissione Europea la approverà - ammetterà sua sconfitta”. Scontro con Oscar Giannino : “L’incontro tra Di Maio e Mattarella giovedì scorso per un dialogo con la Ue sul deficit? Salvini è d’accordo, anche se non so che cosa si siano detti Di Maio e Mattarella. Riguardo alla trattativa con l’Europa, ricordo però che stiamo parlando di una Commissione politicamente morta”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Claudio Borghi, che si rende protagonista di ...