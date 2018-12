Manovra | bagarre alla Camera | seduta sospesa per ore | poi Fico riesce a placare gli animi

Manovra - ultimo miglio con bagarre alla Camera. Pd e Forza Italia protestano in aula contro i tempi ristretti imposti dal governo : Ore 10, emiciclo di Montecitorio. Il deputato del Pd Emanuele Fiano tuona contro il presidente della Camera Roberto Fico: "Non è mai successo che si arrivasse a una terza lettura della legge di bilancio senza che si esaminassero i relativi emendamenti". È l' ultimo miglio della Manovra ed è un ultimo miglio di proteste. È un déjà-vu di quello che è successo pochi giorni fa al Senato. Le opposizioni ...

Manovra alla Camera - bagarre in Commissione. Approvato mandato al relatore - contrari Pd e Forza Italia : La Manovra si avvia verso l’approvazione definitiva alla Camera, dopo una notte di bagarre in Commissione bilancio dove con i voti della maggioranza M5s-Lega è stato Approvato intorno alle 2 di notte il mandato al relatore. Pd e Forza Italia hanno votato contro. La legge di bilancio è attesa in mattinata in aula a Montecitorio e l’approvazione deve avvenire entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Il via libera ...